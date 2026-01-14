ใครคือกุนซือคนต่อไป? / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กำลังตามหากุนซือคนใหม่ หลังปลด รูเบน อโมริม ที่ออกมาท้าชนบอร์ดบริหารหลังเกม พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 ที่สนามเอลแลนด์ โรด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา จากนั้นผู้มีอำนาจภายในสโมสรตอบสนองด้วยการคำสั่งปลดทันทีในวันต่อมา
อโมริม รับงานคุม แมนฯยู เมื่อ 14 เดือนก่อน แต่ไม่มีวี่แววผลักดันทีมกลับสู่ความยิ่งใหญ่เหมือนอดีต แม้ปัจจุบันรั้งอันดับ 6 ของลีกมีลุ้นไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ปีหน้า ทว่าผลงานขาดความคงเส้นคงวาสถิติแย่ที่สุดคือชนะแค่ 38.71 เปอร์เซ็นต์ จาก 63 แมตช์
ขณะที่บอร์ดบริหาร แมนฯยู จะใช้บริการ์ ดาร์เรน เฟลทเชอร์ คุมทัพชั่วคราว โดยดันขึ้นมาจากชุด U18 จากนั้นอาจจะทาบทาม โอเล่ กุนนาร์ โซลชา อดีตกองหน้าและอดีตกุนซือกลับมารับงานจนจบฤดูกาลจากนั้นค่อยว่ากัน ส่วนตัวเต็งกุนซือคนต่อไปนั้น "เดอะ ซัน" สื่อของอังกฤษ พิจารณา 7 ตัวเลือก ซึ่งอาจจะจะมารับเผือกร้อนต่อจาก อโมริม
1.ชาบี เฮร์นานเดซ-ไม่ได้รับงานคุมทีมนับตั้งแต่ถูก บาร์เซโลนา ปลดพ้นตำแหน่งปี 2024 แต่โปรไฟล์โดดเด่นคว้าแชมป์ ลา ลีกา สเปน และ สแปนิช ซูเปอร์ คัพ ปี 2023 ท่ามกลางวิกฤติการเงิน กรณี ยูไนเต็ด สนใจ สามารถติดต่อได้ทันที เนื่องจากยังว่างงาน
2.แกเร็ธ เซาธ์เกต - เว้นวรรคการคุมทีมตั้งแต่แยกทาง ทีมชาติอังกฤษ หลังจบศึกยูโร 2024 บุคลากรของ ยูไนเต็ด ชื่นชมฝีมือของเขามากมาย รวม เซอร์จิม แร็ตคลิฟฟ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รู้วิธีการรัยมือแรงกดดันมหาศาล และอาจเป็นคนที่ ยูไนเต็ด สามารถพึ่งพาได้ เพื่อการสร้างทีมอย่างมั่นคง
3.เอ็นโซ มาเรสกา - อาจว่างงานไม่นาน หลังถูก เชลซี ปลดจากตำแหน่งวันขึ้นปีใหม่ (1 ม.ค.) ได้รับการจับตามองว่าจะเป็นทายาทของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา กุนซือ แมนเชสเตอร์ ซิตี แต่ เทรนเนอร์ชาวอิตาเลียน มีประวัติขัดแย้งผู้บริหาร จึงอาจซ้ำรอย อโมริมฃ
4.อันโดนี อิราโอลา - บอร์นมัธ เสียนักเตะตัวหลักกลุ่มหนึ่งตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมา อาทิ ดีน เฮาจ์เซน กับ อิลลิยา ซาบาร์นยี คู่เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ คราวนี้อาจเสีย กุนซือจากแคว้นบาสก์ กรณี ยูไนเต็ด รุกเข้าหา ด้วยผลงานคุม "เดอะ เชอร์รีส์" จบอันดับ 9 ของลีกแค่ซีซันแรก (2024/25) ระดับพรีเมียร์ ลีก
5.โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ - เป็นกุนซือผลงานโดดเด่นมากสุดคนหนึ่งของ พรีเมียร์ ลีก นับตั้งแต่รับงาน คริสตัล พาเลซ ปี 2024 คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ และ คอมมูนิตี ชิลด์ เพียงระยะเวลาสั้นย่านเซาธ์ ลอนดอน โค้ชชาวออสเตรีย ถูกยกให้เป็นเต็ง 1 กุนซือ แมนฯ ยูไนเต็ด กรณี อโมริม ตกงาน
6.เอ็ดดี ฮาว - เจอแรงกดดันที่นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด หลังผลงานไม่คงเส้นคงวาซีซันนี้ กระทั่งอันดับต่ำกว่า ซันเดอร์แลนด์ คู่ปรับร่วมภาคอิสาน กุนซือชาวอังกฤษ ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยม โดยจบครึ่งบนของตาราง นับตั้งแต่รับงานปี 2021 ประสบการณ์งานโค้ชเกือบ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 2008
7.ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ - มิดฟิลด์ยุคเกรียงไกรของสโมสร รับงานคุมทีมแบบขัดตาทัพ แต่มีสิทธิ์ได้รับสัญญาถาวร ปัจจุบันทำหน้าที่โค้ช แมนฯ ยูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดังนั้นจึงอาจถูกเลื่อนชั้น รับใช้สโมสรมานาน 11 ปี สมัย เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน เป็นผู้จัดการทีม และอาจนำมนต์เสน่ห์ลูกหนังยุค "เฟอร์กี" กลับมา