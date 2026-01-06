พีพีทีวี ยิงสด! ศึกเอฟเอ คัพ 2025/26 เชียร์บิ๊กทีมทุกรอบ “ปืนใหญ่–ปีศาจแดง” ฟาดแข้งพร้อมกัน อาทิตย์ที่ 11 ม.ค. นี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เปิดศักราชใหม่จัดความมันส์ถล่มหน้าจอแฟนบอลตั้งแต่ต้นปี กับการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก “เอฟเอ คัพ 2025/26” ครบทุกอารมณ์ความเดือด ให้แฟนบอลได้ร่วมเชียร์สะใจไปกับบรรดาบิ๊กทีมจากพรีเมียร์ ลีก แบบจุใจการแข่งขัน ประเดิมความมันส์ตั้งแต่รอบ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม นี้ ชมเกมมันส์แพ็คคู่ เริ่มเวลา 21.00 น. พอร์ทสมัธ ปะทะ อาร์เซนอล ก่อนจะต่อด้วยคู่บิ๊กแมตช์ เวลา 23.30 น. แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ดวล ไบรท์ตัน
ศึกเอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 3 ถือเป็นรอบที่แฟนบอลทั่วโลกต่างเฝ้ารอคอย เพราะเป็นรอบที่บรรดาทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกจะลงสนามทำศึกในรายการนี้อย่างเป็นทางการ โดยกูรูฟุตบอลต่างจับตามองเป็นพิเศษไปที่ 2 สโมสรผู้ครองสถิติแชมป์เอฟเอ คัพ มากที่สุด ได้แก่ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล แชมป์ 14 สมัย และ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แชมป์ 13 สมัย ซึ่งทั้งสองทีมมีคิวลงสนามในวันเดียวกัน คือวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม นี้
เริ่มต้นความมันส์คู่แรกในเวลา 21.00 น. กับเกมที่เป็นการโคจรมาพบกันของสองทีมที่มีสถานการณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อ “เดอะ กันเนอร์ส” อาร์เซนอล จ่าฝูงพรีเมียร์ลีกที่ฟอร์มกำลังร้อนแรง ต้องบุกไปเยือน “ปอมปีย์” พอร์ทสมัธ ทีมอันดับ 21 ของเดอะ แชมเปี้ยนชิพ ที่กำลังดิ้นรนหนีตกชั้น และเผชิญปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายราย พอร์ทสมัธ ภายใต้การคุมทีมของ จอห์น มูซินโญ่ กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตศรัทธา หลังเพิ่งประเดิมปี 2026 ด้วยผลงานน่าผิดหวัง หลังบุกไปพ่าย บริสตอล ซิตี้ ขาดลอย 0-5 ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ขณะที่ฝั่ง อาร์เซนอล ของ มิเกล อาร์เตต้า ยังคงบินสูง รั้งตำแหน่งจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอย่างเหนียวแน่น โดยเกมล่าสุดบุกไปเฉือนชนะ บอร์นมัธ 3-2 ในเกมลีกนัดเปิดหัวปี 2026 และเป็นการคว้าชัยชนะติดต่อกันถึง 7 นัด
เกมนี้คาดว่า อาร์เตต้า อาจมีการโรเตชั่นนักเตะบางตำแหน่ง เพื่อเปิดโอกาสให้แข้งสำรองได้ลงสนาม แต่ขุมกำลังชุดผสมของทีมเยือนยังดูเหนือกว่าเจ้าถิ่นอย่างชัดเจน นำโดย กาเบรียล เฆซุส, เอเบเรชี เอเซ่, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่, โนนี่ มาดูเอเก้ และ มิเกล เมริโน่ รวมถึงอาจมีเซอร์ไพรส์กับการส่ง ไค ฮาแวร์ตซ์ อดีตหัวหอกตัวหลักที่พักรักษาอาการบาดเจ็บมานาน ลงสนามเพื่อเรียกความฟิตในแมตช์นี้อีกด้วย
ต่อกันที่เวลา 23.30 น. กับศึกบิ๊กแมตช์ที่ยกระดับความเดือดขึ้นทันที เมื่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของวงการลูกหนังทั่วโลก หลังเพิ่งประกาศปลด รูเบน อโมริม แบบสายฟ้าแลบ เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา จากผลงานที่ทำได้เพียงเสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 รวมถึงปัญหาความขัดแย้งรุนแรงกับบอร์ดบริหาร
เกมนี้จึงถือเป็นบททดสอบแรกในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ด ของ ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ กุนซือรักษาการ ที่ต้องนำทัพปีศาจแดงเปิดบ้านรับการมาเยือนของ ไบรท์ตัน โดยคาดว่า เฟล็ตเชอร์ จะเลือกปรับแท็กติกให้เรียบง่ายและดุดันมากขึ้น ตามสไตล์ “United DNA” แทนระบบ 3-4-3 ที่ซับซ้อนของอโมริม แฟนบอลอาจได้เห็นการกลับมาใช้แผน 4-3-3 หรือ 4-2-3-1 ซึ่งนักเตะคุ้นเคยมากกว่า
อย่างไรก็ตาม แมนฯ ยูไนเต็ด ยังต้องเผชิญปัญหาขุมกำลังไม่สมบูรณ์ เมื่อแกนหลักหลายรายเดินทางไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกาคัพ ออฟ เนชันส์ (AFCON) ไม่ว่าจะเป็น นูสแซร์ มาซราอุย, อาหมัด ดิยัลโล และ ไบรอัน เอ็มเบอโม่ ขณะที่ฝั่งผู้มาเยือน ไบรท์ตัน ภายใต้การคุมทีมของ ฟาเบียน เฮอร์เซเลอร์ กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มคงเส้นคงวาและมีความเสถียรของทีมสูง แม้การบุกมาเยือนทีมที่เพิ่งเปลี่ยนกุนซือจะเป็นดาบสองคม แต่ด้วยระบบการเล่นที่ชัดเจน เกมเพรสซิ่งที่เป็นระบบ และความลงตัวของทีมนกนางนวลมีโอกาสใช้จังหวะที่เจ้าถิ่นยังตั้งหลักไม่ติด เปิดเกมรุกกดดันและสร้างความลำบากให้กับปีศาจแดงได้ตลอดทั้งเกม
นอกเหนือจากการถ่ายทอดสด แฟนบอลยังสามารถอิ่มเต็มอรรถรสกับเทปบันทึกภาพการแข่งขันอีก 2 แมตช์เดือดที่ไม่ควรพลาด เริ่มจากคู่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ ที่จะนำกลับมาให้รับชมอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม นี้ เวลา 15.20 น. ต่อด้วย ลิเวอร์พูล เปิดบ้านดวล บาร์นสลีย์ รับชมเทปบันทึกภาพในวันอังคารที่ 13 มกราคม เวลา 22.30 น.
แฟนบอลห้ามพลาด! ทุกช็อตสำคัญ ทุกประตูสุดเดือด เชียร์กันได้ทุกรอบการแข่งขัน กับศึกเอฟเอ คัพ 2025/26 ชมสดและรีรันความมันส์ได้ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36