"ลิเวอร์พูล" สู้ไหม? "แมนฯ ซิตี" จ่อคว้า "เซเมนโย"

อองตวน เซเมนโย กองหน้า บอร์นมัธ กำลังเข้าสู่ 48 ชั่วโมงตัดสินอนาคต โดยต้องการย้ายทีมอย่างเบ็ดเสร็จ วันที่ 1 มกราคมนี้
"บีบีซี (BBC)" สื่อของอังกฤษ รายงานสัปดาห์ที่แล้ว แมนเชสเตอร์ ซิตี เดินเรื่องการซื้อ-ขาย เซเมนโย ผู้เล่นที่ถูกตั้งค่าฉีกสัญญา 65 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2,740 ล้านบาท) ถึงขั้นสุดท้าย หลังการเจรจาระหว่างสโมสรกับเอเยนต์ของนักเตะ
เข้าใจว่าการหารือระหว่าง 2 ฝ่ายจะเกิดขึ้นภายใน 2 วันข้างหน้า โดยคาดว่า "เรือใบสีฟ้า" จะปิดดีล เซเมนโย
แต่จนกว่าจะเซ็นสัญญา อนาคตของ เซเมนโย ยังไม่มีความชัดเจน โดยสาวก "เดอะ ค็อป" ต้องรอลุ้นว่า ลิเวอร์พูล จะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ หลัง อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าค่าตัวแพงสุดของเกาะอังกฤษ บาดเจ็บ
ทีมย่านเมอร์ซีย์ไซด์ เป็น 1 ใน 5 สโมสรที่สอบถามเกี่ยวกับการซื้อ-ขาย ตัวรุกทีมชาติกานา เช่นเดียวกับ ซิตี, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และ เชลซี
ถึงแม้ "เดอะ ซิตีเซ็นส์" ดำเนินการอย่างเร่งรีบ ทว่าแหล่งข่าวเชื่อถือได้ เผยว่า "หงส์แดง" ยังคงสนใจนักเตะอยู่ ก่อนเปิดตลาดฤดูหนาว วันที่ 1 มกราคม
ขณะที่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม ทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา เป็นเพียงทีมเดียวที่มีการติดต่อซื้อ-ขาย เซเมนโย ระหว่างสโมสรกับสโมสร อย่างไรก็ตาม ริชาร์ด ฮิวจ์ส ผู้อำนวยการกีฬา "เดอะ เรดส์" มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักเตะ สมัยทำงานที่ไวทาลิตี สเตเดียม