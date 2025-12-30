พรีเมียร์ลีกเตะมาราธอนข้ามปี ประเดิมบิ๊กแมตช์ "อาร์เซนอล" วัดพลัง "วิลล่า"

ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ระเบิดความมันส์ต่อเนื่องแบบไม่มีพัก กับโปรแกรมการแข่งขันสุดเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่อัดแน่นต่อเนื่องยาวตั้งแต่ คืนวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ไล่ยาวข้ามศักราชไปจนถึงเช้ามืด วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 ในรูปแบบ “มาราธอนฟุตบอล” ครบทุกอรรถรสทั้งเกมลุ้นแชมป์ เกมแย่งท็อปโฟร์ และศึกหนีตกชั้น ซึ่ง Monomax ถ่ายทอดสดครบทุกคู่และบางคู่ผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
เปิดฉากคืนวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่งท้ายปีด้วยโปรแกรมพร้อมกันถึง 6 คู่ ตั้งแต่ เวลา 02.30 น. (คืนวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2568) ถ่ายทอดสดทาง Monomax โดย เบิร์นลีย์ เปิดบ้านรับมือ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เกมสำคัญของทีมที่ต้องการแต้มเพื่อขยับอันดับ ขณะที่ เชลซี เจองานไม่ง่ายเมื่อดวล บอร์นมัธ ที่ฟอร์มกระเตื้องต่อเนื่อง อีกคู่ที่น่าจับตาคือ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ เอฟเวอร์ตัน สองทีมที่ต้องการชัยชนะเพื่อหนีโซนล่างของตาราง รวมถึง เวสต์แฮม ยูไนเต็ด พบ ไบรท์ตัน เกมวัดแท็กติกของสองกุนซือสายบอลบุก และ เวลา 03.15 น. แฟนบอลห้ามพลาด อาร์เซนอล พบ แอสตัน วิลลา เกมสำคัญของทีมรั้งอันดับหัวตาราง ก่อนปิดท้ายคืนด้วย แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ที่ “ปีศาจแดง” ต้องการสามแต้มเพื่อเรียกความมั่นใจ
ประเดิมปีใหม่ในวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 เวลา 00.30 น. (คืนวันพฤหัสที่ 1 มกราคม 2569) คริสตัล พาเลซ พบ ฟูแลม ซึ่งคู่นี้ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ต่อด้วยบิ๊กแมตช์ที่แฟนบอลรอคอย ลิเวอร์พูล เปิดแอนฟิลด์ดวล ลีดส์ ยูไนเต็ด เกมที่ “หงส์แดง” หวังเดินหน้าล่าแต้มเต็ม ยิงสดผ่าน Monomax จากนั้น เวลา 03.00 น. เบรนท์ฟอร์ด พบ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เกมที่ไก่เดือยทองต้องเจองานหนัก ก่อนที่ ซันเดอร์แลนด์ จะเปิดบ้านรับมือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
อัดกันยาว ๆ Monomax ยิงสดไม่มีพัก ตั้งแต่ค่ำวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569 เวลา 19.30 น. แอสตัน วิลลา พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เวลา 22.00 น. สองคู่รวด ไบรท์ตัน พบ เบิร์นลีย์ และ วูล์ฟแฮมป์ตัน พบ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เกมที่มีผลต่อพื้นที่กลางตารางอย่างชัดเจน ซึ่งคู่นี้ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ชมฟุตบอลมาราธอนกันต่อใน เวลา 00.30 น. วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 (คืนวันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569) เมื่อ บอร์นมัธ เปิดบ้านชน อาร์เซนอล
และวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569 ช่วงไพรม์ไทม์ 19.30 น. ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เกมคลาสสิกที่แฟนบอลอังกฤษคุ้นเคย ส่วน เวลา 22.00 น. ลงสนามพร้อมกันถึง 4 คู่ ได้แก่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ คริสตัล พาเลซ ซึ่งคู่นี้ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ในเวลาเดียวกัน เอฟเวอร์ตัน พบ เบรนท์ฟอร์ด, ฟูแลม พบ ลิเวอร์พูล, และ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พบ ซันเดอร์แลนด์ ครบทุกอารมณ์ทั้งเกมลุ้นยุโรปและเกมหนีตกชั้น ปิดท้ายสัปดาห์ใน วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 ด้วยซูเปอร์บิ๊กแมตช์ใน เวลา 00.30 น. แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ เชลซี เกมที่อาจส่งผลต่อการลุ้นแชมป์และอันดับท็อปโฟร์ ทั้งหมดนี้รับชมผ่านทาง Monomax