ศึกใหญ่พรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์ระเบิดความมันส์! บิ๊กทีมพร้อมลงสนาม ยิงสดผ่าน Monomax

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 เดินหน้าเข้าสู่ช่วงปลายเดือนตุลาคมอย่างเข้มข้น โดยสุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่ 25–26 ตุลาคม 2568 บรรดาทีมยักษ์ใหญ่และทีมในกลุ่มท้ายตารางต่างลงสนามพร้อมหน้า ซึ่งหลายคู่มีความสำคัญต่อทั้งการลุ้นแชมป์และหนีตกชั้น ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่ผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
ประเดิมคู่แรก วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568) ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับมือ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เกมนี้ทั้งสองทีมต่างต้องการแต้มเพื่อขยับหนีโซนท้ายตาราง รับชมทาง Monomax จากนั้นเวลา 21.00 น. จะมีสองคู่แข่งขันพร้อมกัน เริ่มจาก “สิงห์บลู” เชลซี เปิดบ้านรับ ซันเดอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นการวัดศักยภาพของสองทีมที่กำลังเบียดพื้นที่หัวตาราง โดยเชลซีต้องการชัยชนะเพื่อไล่จี้จ่าฝูง ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 อีกหนึ่งคู่ในเวลาเดียวกัน นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด จะเปิดบ้านพบ ฟูแล่ม ซึ่งทั้งสองทีมมีคะแนนไล่เลี่ยกันและต้องการสามแต้มเพื่อขยับขึ้นไปอยู่โซนกลางตาราง เกมนี้จึงมีความหมายต่อการสร้างความมั่นใจในช่วงกลางฤดูกาล รับชมทาง Monomax ต่อด้วย เวลา 23.30 น. เป็นอีกหนึ่งเกมใหญ่เมื่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด รับมือ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน เกมนี้เจ้าถิ่นต้องการสามแต้มเพื่อขยับเข้าใกล้กลุ่มหัวตาราง รับชมทาง Monomax ก่อนจะปิดท้ายด้วย เวลา 02:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 (คืนวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2568) “ผึ้งพิฆาต” เบรนท์ฟอร์ด เปิดบ้านต้อนรับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ซึ่งเกมนี้ลิเวอร์พูลมีเป้าหมายชัดเจนในการเก็บสามแต้มเพื่อตามจี้จ่าฝูงอย่างอาร์เซน่อล รับชมได้ที่ Monomax
มันส์กันต่อในช่วงค่ำ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 21.00 น. รับชมทาง Monomax จะเป็นช่วงสำคัญของหลายทีม โดยเริ่มจากจ่าฝูง “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล จะเปิดเอมิเรตส์ สเตเดียม รับมือ คริสตัล พาเลซ เจ้าถิ่นต้องการเก็บสามแต้มเพื่อยึดตำแหน่งจ่าฝูงต่อเนื่อง อีกคู่ในเวลาเดียวกัน “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลล่า เปิดบ้านรับมือ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถือเป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ โดยซิตี้ต้องการสามแต้มเพื่อรักษาระยะห่างในการลุ้นแชมป์ พร้อมกันนั้น “เดอะ เชอร์รีส์” เอเอฟซี บอร์นมัธ จะเปิดบ้านพบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ อีกหนึ่งคู่ที่ลงเตะเวลาเดียวกัน “หมาป่า” วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เปิดบ้านพบ เบิร์นลีย์ ถือเป็นศึกสำคัญของทีมท้ายตารางที่อาจส่งผลต่อโอกาสรอดตกชั้นโดยตรง และปิดท้ายโปรแกรมสัปดาห์นี้ เวลา 23.30 น. “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์
ถ่ายทอดสดครบถ้วนให้แฟนบอลเชียร์มันส์กันแบบเต็มอิ่ม! รับชมการถ่ายทอดทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!