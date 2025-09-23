“Monomax” ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่ 6 เดือดทุกสนาม!!! ลุ้นบิ๊กแมตซ์ “เรือใบเปิดศึกเบิร์นลีย์–สาลิกาดวลปืนใหญ่”

แฟนบอลเตรียมมันส์สุดสัปดาห์นี้! ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 เดินหน้าสู่ช่วงเข้มข้น โดยโปรแกรมตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 27 กันยายน ถึง วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 ขนบิ๊กทีมลงสนามครบทุกคู่ ถ่ายทอดสดให้ชมสดทุกแมตช์ทาง Monomax และบางคู่พิเศษผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
เริ่มต้นความเร้าใจใน วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 18:30 น. รับชมทาง Monomax เมื่อ “ผึ้งมหาภัย” เบรนท์ฟอร์ด เปิดรังรับมือ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เกมนี้แฟนบอลรอชมว่าพลังบุกของยูไนเต็ดจะต้านทานเจ้าถิ่นที่เล่นในบ้านอย่างดุดันได้หรือไม่ จากนั้น เวลา 21.00 น. ความมันส์เดินหน้าต่อเนื่องพร้อมกันถึง 4 คู่เต็ม! เชลซี พบ ไบรท์ตัน & โฮฟ อัลเบี้ยน “สิงห์บลูส์” ต้องเจอเกมรุกของ “นกนางนวล” รับชมทาง Monomax, คริสตัล พาเลซ พบ ลิเวอร์พูล ดวลเดือดระหว่างแนวรับเจ้าถิ่นที่แข็งแกร่งกับแนวรุกจัดจ้านของ “หงส์แดง” รับชมทาง Monomax, ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ บอร์นมัธ แมตช์ดวลพลังหนุ่ม เกมเร็ววิ่งสู้ฟัดเต็มสนาม รับชมทาง Monomax และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบ เบิร์นลีย์ บิ๊กแมตช์ที่ “เรือใบสีฟ้า” เต็งแชมป์จะได้พิสูจน์พลังรุกในบ้าน โดยมี “เดอะ คลาเร็ตส์” พร้อมสู้ไม่ถอย ถ่ายทอดสดพิเศษทั้งทาง Monomax และ ช่อง MONO29
ต่อด้วย เวลา 23:30 น. “เจ้าป่า” น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เปิดศึกกับ “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ ทีมน้องใหม่ที่สร้างสีสันได้ต่อเนื่อง เกมนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญทั้งสองฝ่าย รับชมทาง Monomax ก่อนจะปิดท้ายด้วย เวลา 02:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 (คืนวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568) “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เปิดบ้านรับ “หมาป่า” วูล์ฟแฮมป์ตัน เกมนี้แฟนบอลรอชมการดวลระหว่างเกมรุกสายโฉบเฉี่ยวกับเกมสวนกลับที่มีพิษสง รับชมทาง Monomax
กลับมามันส์กันต่อในช่วงค่ำ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2568 เวลา 20.00 น. รับชมทาง Monomax “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลล่า ลงเล่นในรังวิลล่า พาร์ก ดวล “เจ้าสัวน้อย” ฟูแล่ม ศึกชิงแต้มสำคัญเพื่อยืนระยะในโซนกลางตาราง ความเข้มข้นยังต่อเนื่อง เวลา 22:30 น. กับคู่ใหญ่สุดประจำวัน “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล เปิดบ้านรับมือ “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล ไฮไลต์ที่แฟนบอลทั่วโลกต่างตั้งตารอ เพราะทั้งสองทีมมีเกมรุกที่อันตรายและเปี่ยมไปด้วยสตาร์ดัง
ปิดฉากโปรแกรมประจำสัปดาห์ในคืนวันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2568) “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน เปิดบ้านกูดิสัน พาร์ก ต้อนรับ “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แมตช์นี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการหนีโซนท้ายตาราง รับชมทาง Monomax
ครบรสทุกความมันส์ บิ๊กทีมลงสนามครบทุกคู่ ห้ามพลาด! รับชมการถ่ายทอดทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!