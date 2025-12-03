“Monomax” เสิร์ฟศึกพรีเมียร์ลีกฯ 3-5 ธ.ค. นี้!!! “นิวคาลเซิล ปะทะ สเปอร์ส” บิ๊กแมตซ์เดือดกลางสัปดาห์

คอบอลเตรียมมันส์กลางสัปดาห์ของเดือนธันวาคม เมื่อ Monomax ขนโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบจัดเต็มต่อเนื่องตั้งแต่ วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 จนถึง วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 ครบทุกคู่ และบางคู่ผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29 ประจำสัปดาห์กลางเดือนธันวาคม ด้วยการแข่งขันที่เต็มไปด้วยสีสันและความเข้มข้น ทั้งเกมใหญ่และเกมชี้ชะตาหนีตกชั้น
ประเดิมสัปดาห์ใน วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. (คืนวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568) ถ่ายทอดสดทาง Monomax ด้วยเกมที่น่าจับตาพร้อมกัน 2 คู่ เริ่มจาก ฟูแล่ม เปิดบ้านรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในศึกสำคัญที่มีผลต่อการลุ้นจ่าฝูงอย่างมาก ขณะที่ บอร์นมัธ ต้องสู้สุดกำลังเพื่อเก็บแต้มสำคัญในการเจอ เอฟเวอร์ตัน ก่อนปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยบิ๊กแมตช์ เวลา 03.15 น. เมื่อ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เปิดรังต้อนรับ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ การเจอกันของสองทีมที่เต็มไปด้วยหมัดแลกหมัดและจังหวะพลิกเกมตลอดเวลา
เข้าสู่ วันพฤหัสที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 02.30 น. (คืนวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568) ค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเกมสำคัญในเวลาพร้อมกันถึง 4 คู่ รับชมทาง Monomax เมื่อ ไบรท์ตัน เตรียมเดินเกมครองบอลพบ แอสตัน วิลล่า ทีมที่อันตรายในจังหวะสวนกลับ, ด้าน เบิร์นลีย์ หวังใช้แรงเชียร์ในบ้านเพื่อชิงแต้มจาก คริสตัล พาเลซ, วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เตรียมเจอกับ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ในเกมเชิงแท็กติกที่สู้กันทุกจังหวะ และจ่าฝูง อาร์เซน่อล จะเปิดสนามเอมิเรตส์รับมือ เบรนท์ฟอร์ด เพื่อครองอันดับหัวตาราง ซึ่งคู่นี้ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 จากนั้นในช่วงดึก เวลา 03.15 น. มีให้ลุ้นพร้อมกัน 2 คู่ เริ่มจาก ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบ เชลซี และ ลิเวอร์พูล พร้อมลงสนามรับ ซันเดอร์แลนด์ กับชัยชนะพร้อมในเส้นทางลุ้นอันดับบนของลีก ยิงสดทาง Monomax
ปิดท้าย Weekmatch นี้ใน วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 03.00 น. (คืนวันพฤหัสที่ 4 ธันวาคม 2568) ด้วยไฮไลต์สำคัญ เมื่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เตรียมเปิดรังโอลด์ แทรฟฟอร์ดต้อนรับ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทั้งสองทีมต้องการชัยชนะอย่างยิ่ง คาดว่าจะเป็นเกมที่เข้มข้นตลอด 90 นาทีแน่นอน
พลาดไม่ได้กับแมตซ์กลางสัปดาห์ต้นเดือนธันวาคม สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!