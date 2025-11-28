บิ๊กแมตช์! “เชลซี” ดวลเดือด “อาร์เซน่อล” จ่าฝูง ชมสดทาง AIS

AIS เตรียมยิงสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ เป็นศึกลอนดอนดาร์บีแมตช์สุดเดือดของสองทีมหัวตาราง ระหว่าง "สิงห์บลูส์" เชลซี พบ "ปืนใหญ่" อาร์เซน่อล คืนวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดีลงสนามฟาดแข้งกันอย่างต่อเนื่อง เดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่ 13 ของการแข่งขัน ลงสนามกันครบ 10 คู่ ตั้งแต่วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2568 โดยตอนนี้หัวตารางกำลังขับเคี่ยวกันอย่างสนุก โดย เชลซี หวังลดช่องว่างของคะแนน ในการเปิดบ้านรับการมาเยือนของ อาร์เซน่อล
เริ่มกันที่เจ้าบ้าน เชลซี ยกระดับฟอร์มการเล่นของตัวเองขึ้นมาได้อย่างร้อนแรง 10 เกมหลังสุดในทุกรายการ เก็บชัยได้ถึง 8 นัด เสมอ 1 นัด แพ้ 1 นัด ล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์เพิ่งเปิดบ้านไล่ทุบ บาร์เซโลนา 3-0 ส่วนโปรแกรมในลีก 3 เกมหลังชนะรวด ขึ้นมารั้งตำแหน่งรองจ่าฝูง ด้วยการมี 23 แต้ม
สภาพความพร้อมในเกมนี้ ทีมของ เอ็นโซ มาเรสกา จะยังไม่สามารถใช้งาน โคล พาลเมอร์ ที่ยังคงบาดเจ็บ แต่แกนหลักคนอื่นๆ ถือว่าอยู่กันพร้อมหน้า นำโดย 4 แนวรุก อย่าง เอสเตเวา, เจา เปโดร, อเลฮานโดร การ์นาโช และเนโต พร้อมเป็นตัวเลือกลงสนาม เช่นเดียวกับ เอ็นโซ เฟร์นานเดส ที่หายเดี้ยงกลับมาลงสนามได้แล้ว ซึ่งน่าจะได้จับคู่แดนกลางกับ มอยเซส ไกเซโด้
ทางฝั่งทีมเยือน อาร์เซน่อล กำลังเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มสุด ไร้พ่ายมา 16 เกมติดต่อกันในทุกรายการ ล่าสุดเมื่อกลางสัปดาห์ เปิดบ้านเอาชนะ บาเยิร์น มิวนิค 3-1 ส่วนเกมลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านไล่ถล่ม สปอร์ส ทีมคู่รักคู่แค้นแบบขาดลอย 4-1 นำโด่งจ่าฝูงของตาราง มี 29 คะแนน
สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมที่เคยดวลกันมาทุกรายการนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร เจอกันมา 211 นัด อาร์เซน่อล เก็บชัยได้ 84 นัด เชลซี ชนะ 66 นัด เสมอกัน 61 นัด ส่วนการเจอกันที่บ้านของ "สิงห์บลูส์" 6 เกมหลังสุด เจ้าถิ่นไม่เคยเอาชนะทีมเยือนได้เลย แบ่งเป็นเสมอ 3 นัด ทีมเยือน ชนะ 3 นัด
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 12 ของฤดูกาล ดังนี้
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568
22.00 น. เบรนท์ฟอร์ด พบ เบิร์นลีย์ : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
22.00 น. ซันเดอร์แลนด์ พบ บอร์นมัธ : AIS PLAY 505 (MONOMAX5)
22.00 น. แมนฯ ซิตี พบ ลีดส์ : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568
00.30 น. เอฟเวอร์ตัน พบ นิวคาสเซิล : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)
03.00 น. สเปอร์ส พบ ฟูแล่ม : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
19.00 น. คริสตัน พาเลซ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
21.05 น. เวสต์แฮม พบ ลิเวอร์พูล : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)
21.05 น. แอสตัน วิลล่า พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
21.05 น. ฟอเรสต์ พบ ไบรท์ตัน : AIS PLAY 506 (MONOMAX6)
23.30 น. เชลซี พบ อาร์เซนอล : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)