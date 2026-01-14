“สรเชษฐ์” ฟ้อง ส.ซอฟท์เทนนิส ทุจริตเงินนักกีฬา ด้านบอร์ดบริหารรีบโต้กลับทันควัน

สรเชษฐ์ อวยพร อดีตผู้ฝึกสอนซอฟท์เทนนิสทีมชาติไทย ร้องผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ทุจริตเบี้ยเลี้ยง , ค่าที่พัก และอุปกรณ์ฝึกซ้อมและแข่งขันนักกีฬาทีมชาติซีเกมส์ ในขณะที่ผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ยันความโปร่งใสในการทำงาน และได้ชี้แจ้งกรณีดังกล่าวต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎรแล้ว
วันนี้ 14 ม.ค.69 เวลา 14.00 น.บริเวณลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 25 ชั้น กกท. นายสรเชษฐ์ อวยพร อดีตผู้ฝึกสอนซอฟท์เทนนิสทีมชาติไทย และอดีตนักกีฬาซอฟท์เทนนิสมือ 3 ของโลก เข้ายื่นหนังสือกับนายกฤษณ์ ขำทวี เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น เพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรณีผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ทุจริตเงินค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าที่พัก , ค่าอุปกรณ์การฝึกซ้อม และค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ของนักกีฬาซอฟท์เทนนิสทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่ประเทศกัมพูชา และกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่ประเทศจีน
โดยนายสรเชษฐ์ อวยพร บอกว่าในขณะนั้นตนเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และพบความไม่โปร่งใสของผู้บริหารสมาคมในขณะนั้น อีกทั้งยังมีการปลดนักกีฬาออกจากการติดทีมชาติไทยอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี 2565 - 2566 ก่อนตัดสินใจออกมาร้องเรียนในวันนี้
จากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่นายบรรลือชัย ผิวสานต์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย และนางอุดมลักษณ์ ศิริกุลเลิศรัฐ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย คนปัจจุบันทำหน้าที่ประธานฝ่ายเทคนิคและผู้จัดการทีมชาติไทย และในวันนี้ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ จ.เชียงใหม่
จึงไม่สามารถมาชี้แจงด้วยตนเอง และขอชี้แจงร่วมกันผ่านสื่อมวลชนถึงกรณีดังกล่าวว่า "ตามที่นายสรเชษฐ์ อวยพร ได้กล่าวหาผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ส่อทุจริตค่าเบี้ยงเลี้ยง , ค่าที่พัก , ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อม และอุปกรณ์การแข่งขัน นักกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่กัมพูชา และกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่ ประเทศจีน ทางผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ขอยืนยันความโปร่งใสในการทำงาน มีการตั้งคณะทำงานเป็นระบบตรวจสอบได้ อีกทั้งผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ได้เข้าชี้แจงผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎรแล้ว
แต่ที่ทางนายสรเชษฐ์ ยังออกมาร้องเรียนต่อก็น่าจะมาจากความไม่พอใจที่ถูกสมาคมคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ขับพ้นห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย เพราะในขณะทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เคยถูกนักกีฬาทีมชาติไทยร้องกรณีชู้สาว จนต้องพ้นจากหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย และยังถูกกล่าวหาทุจริต และประพฤติไม่เหมาะสมขาดจริยธรรมอีกหลายกรณี จนทำให้มีการฟ้องร้องกับผู้บริหารสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสฯ ในชั้นศาลขณะนี้รวม 5 คดี และหากพบว่าการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในวันนี้ ก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยเพิ่มเติม ก็ขอใช้สิทธ์ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป