“ศรัท” คัมแบ็คคว้าเหรียญทองยกเหล็กซีเกมส์รอบ 12 ปี

การแข่งขันยกน้ำหนัก ในศึกซีเกมส์ 2025 ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี แข่งขันเป็นวันที่สี่ ซึ่งนักกีฬามีคิวลงชิงชัยต่อเนื่อง รุ่น 94 กิโลกรัม ชาย มีนักกีฬาแข่งขันรวม 7 คน ทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจาก “บอม“ ศรัท สุ่มประดิษฐ จอมเก๋าวัย 31 ปี ดีกรี 2 เหรียญทองแดง เอเชี่ยนเกมส์ ค.ศ.2018 และ 2022 และเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ ค.ศ.2013
ท่าสแนตช์ ศรัท เรียกน้ำหนักเหล็กมากสุด ออกมายกเป็นคนสุดท้าย ครั้งแรกยกผ่านที่ 160 กิโลกรัม, ครั้งที่ 2 ยกผ่านที่ 165 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 เรียกเหล็ก 168 กิโลกรัม แม้จะยกไม่ผ่าน แต่ยังมีน้ำหนักนำอันดับ 2 ถึง 12 กิโลกรัม/ ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ศรัท ยังแกร่งยกผ่านรวด 3 ครั้ง 191, 196, 201 กิโลกรัม ตามลำดับ ทำให้น้ำหนักรวมมีสถิติ 366 กิโลกรัม คว้าเหรียญทองที่ 7 ให้ทัพจอมพลังไทย
ส่วนเหรียญเงิน โมฮาหมัด ซยาห์มี นอร์ กาซาลี จากมาเลเซีย 353 กิโลกรัม (ท่าสแนทช์ 153 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 200 กิโลกรัม) และ เหรียญทองแดง ซวน ดุง ตรัน จากเวียดนาม 337 กิโลกรัม (ท่าสแนทช์ 150 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 187 กิโลกรัม)
หลังจบการแข่งขัน ศรัท เปิดเผยว่า ก่อนลงแข่งขันค่อนข้างมั่นใจ เพราะสถถิติที่ยกได้เป็นมาตรฐานที่ยกได้อยู่แล้ว ดีใจที่กลับมาคว้าเหรียญทองซีเกมส์ได้ในรอบ 12 ปี ขอขอบคุณสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทย ที่ให้การสนับสนุนมาตลอด แม้ตนจะอายุ 31 ปีแล้วก็ตาม โดยเฉพาะ พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครฯ และ “มาดามบุษ” บุษบา ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษา สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ที่ให้โอกาสมาตลอด โดยเป้าหมายต่อไปอยู่ที่เอเชียนเกมส์ ในปีหน้า ที่ประเทศญี่ปุ่นในปีหน้า อยากจะทำผลงานให้ดี คู่แข่งก็จะมีจีน, เกาหลีเหนือ, เกาหลีใต้
สรุปผลงานล่าสุดทีมจอมพลังทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าไปแล้ว 7 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน, 3 เหรียญทองแดง
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของจอมพลังทีมชาติไทยวันสุดท้าย ชิงชัย 3 รุ่น มีดังนี้ วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. รุ่น 77 กิโลกรัมหญิง ชลิดา เที่ยงดี, รุ่นมากกว่า 77 กิโลกรัมหญิง ดวงอักษร ใจดี / เวลา 15.00 น. รุ่นมากกว่า 94 กิโลกรัมชาย รุ่งสุริยา โยธะพล