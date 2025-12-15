วอลเลย์บอลสาวไทยเฉือน 3-2 เซตป้องกันแชมป์ซีเกมส์

ทีมนักตบสาวไทย สู้สุดใจถึงเซตสุดท้าย ตบสยบ เวียดนาม 3-2 เซต คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์ ได้เป็นสมัยที่ 17
วอลเลย์บอลหญิง ที่อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก ในรอบชิงชนะเลิศ ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย แชมป์เก่า 16 สมัย ลงสนามพบกับ เวียดนาม โดยมีแฟนวอลเลย์บอลแห่เข้าชมจนล้นสนาม เกมนี้ "โค้ชอ๊อต" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักตบสาวไทย ส่งผู้เล่นชุดแรกเป็นชุดใหญ่ลงสนาม ได้แก่ ชัชชุอร โมกศรี (กัปตันทีม), พรพรรณ เกิดปราชญ์, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ทัดดาว นึกแจ้ง, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ และ ปิยะนุช แป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระ
เริ่มเซตแรก เป็นฝ่ายสาวเวียดนามที่จบแต้มได้ดีกว่า ทำให้ทีมสาวไทย แพ้ไปก่อน 19-25 แต่จากนั้นในเซตที่สอง ทีมสาวไทยกลับมาเล่นได้ตามฟอร์ม บุกทำแต้มได้อย่างต่อเนื่อง เอาชนะไปได้ 25-13, เซตที่ 3 ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งเกมรับและเกมรุก เอาชนะไปอีก 25-18 มาในเซตที่ 4 เวียดนามกลับมาฮึดสู้เล่นได้อย่างสูสีกับทีมไทย ทำแต้มเบียดกันไม่ห่าง ก่อนไทยแพ้ไป 23-25 เสมอกัน 2-2 เซต
ในเซตสุดท้ายเซตที่ 5 เวียดนามทำแต้มหนีห่างไปถึง 10-5 แต่สาวไทยแก้เกมไล่ตามมาเสมอ 12-12 จากนั้นเสียงเชียร์ช่วยสาวไทยมีพลังสู้กันถึงแต้มดริว ก่อนสาวไทยเอาชนะไปได้ 25-23 สรุปทีมสาวไทย เอาชนะไปได้ 3-2 เซต 19-25, 25-13, 25-18, 23-25 และ 25-23 ทีมนักตบสาวไทย คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่ 17 อย่างยิ่งใหญ่
หลังเกม "โค้ชอ๊อต" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร เปิดเผยว่า ต้องขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคน ขณะเดียวกันก็ชื่นชมทีมเวียดนามด้วย ที่เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาขึ้นเยอะมาก แต่วันนี้ชัยชนะเป็นของเรา ก็เป็นสิ่งที่เราใช้ความพยายามอย่างเต็มที่สุดความสามารถ ก็ต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนและทีมสต๊าฟโค้ชที่ทำงานกันอย่างหนัก
"เกมวันนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลย และเป็นเกมที่ยากมาก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานั้นมาจากการฝึกฝน ความเพียรพยายาม และความทุ่มเทของนักกีฬาและทีมสต๊าฟทุกคน เกมวันนี้เป็นซีเกมส์ที่มีคุณค่าและมีความหมายกับพวกเราทุกคนมาก เพราะเรารู้ว่าเกมค่อนข่างจะหนัก และยาก เราเห็นการพัฒนาของทีมคู่แข่ง 3-4 ทีมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราก็พยายามอย่างยิ่งที่พัฒนานักกีฬาของเรา ทุกคนก็เต็มที่กับความทุ่มเท และนักกีฬาทุกคนก็รู้ดีว่าซีเกมส์ครั้งนี้มีคุณค่าและมีความหมาย ไม่ใช่แค่ตัวนักกีฬา แต่ยังหมายถึงสมาคม และแฟนๆ กีฬา รวมทั้งประเทศไทยด้วย ทุกคนก็พยายามทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถ"
โค้ชอ๊อต กล่าวอีกว่า เราคิดว่าครั้งนี้จะเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเรา แต่อย่างไรก็ตาม เราได้รับชัยชนะมาครั้งนี้ถือเป็นของขวัญที่วิเศษมากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้มอบให้กับทุกคน เกมนี้มันมีคุณภาพ มีความสูสี ซึ่งเวียดนามเขาก็ได้พยายามใช้เทคนิค และยุทธวิธีในระดับเวิลด์คลาสมาเล่นกันเต็มที่เลย เป็นเกมที่สูสีมาก แต่ว่าเราคงจะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ เราต้องเตรียมตัวพัฒนาทีมของเรา เพราะว่าในปีหน้าก็มีโปรแกรมที่หนักมากทั้ง 3 รายการ ทั้งเนชั่นส์ลีก, ชิงแชมป์เอเชีย และเอเชี่ยนเกมส์
"เราก็จะต้องเตรียมนักกีฬา ซึ่งตอนนี้ได้ส่งแผนการเตรียมทีมปีหน้าให้กับนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์ฯ ได้พิจารณาแล้ว เราคงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างเต็มที่ ผมคงจะต้องขอขอบพระคุณแฟนๆ กีฬาทุกท่านที่มาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจเราในครั้งนี้ที่สนาม พวกเราตื่นเต้น และทุ่มเทสุดชีวิตเลยเพื่อแฟนๆ กีฬาทุกคน แรงเชียร์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ และสำคัญมาก โดยเฉพาะเซตสุดท้ายที่เราได้เสียงเชียร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรามาก รวมทั้งต้องกราบขอบพระคุณแฟนกีฬาทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามชมพวกเราผ่านทางทีวีนะครับ เราจะพยายามทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลต่อไป
โค้ชอ๊อต กล่าวเพิ่มเติมว่า บรรยากาศในช่วงเซตห้ามันมีคุณภาพทั้ง 4 ด้านคือ 1.คุณภาพร่างกายที่นักกีฬาเราจะต้องมีพละกำลัง เพราะเกมมันหนัก 2.คุณภาพทางจิต เพราะเราตามเขาอยู่ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไล่มาทัน และสามารถคงระดับ เป็นความมั่นคงทางจิต ถ้าตื่นเต้นมากเกินไปจะไม่สามารถเล่นในเกมนี้ได้ ก็ต้องชื่นชมนักกีฬาที่ควบคุมคุณภาพทางจิตอย่างดี และลดความเครียดลงไปได้ 3.คุณภาพเทคนิค และ 4.คุณภาพทางแท็คติกพอๆ กันทั้งสองทีม แต่วันนี้ที่เราชนะได้เพราะคุณภาพทางจิตที่ดี