สาววอลเลย์บอลไทยฟอร์มแจ่มกด 3 เซต การันตีรอบ 16 ทีม ชิงแชมป์โลก

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยวันที่ 24 ส.ค.เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่ 2 ของทีมสาวไทย ลงสนาม พบกับ สวีเดน สำหรับเกมนี้ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตะเกรียงไกร ส่งผู้เล่นชุดเดิม ประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, ทัดดาว นึกแจ้ง, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ชัชชุอร โมกศรี, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ และ ปิยนุช แป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระ
เซตแรกสาวไทยเล่นด้วยความมั่นใจในเกมรุก อีกทั้งเกมรับยังมีการบล็อกที่เด็ดขาด บวกกับความผิดพลาดของ อิสซาเบล ฮาค ที่ทำเสียหลายครั้ง ทำให้สาวไทยเอาชนะไปก่อน 25-18 ขึ้นนำ 1-0 เซต ขณะที่เซตสองทีมสาวไทยยังยึดผู้เล่นชุดเดิมรูปเกมสูสีกันผลัดกันทำแต้ม ในเวลาต่อมาสาวไทยเล่นได้แน่นอนกว่านำ 7-5 จากนั้น สวีเดน เผยจุดอ่อนเกมรับให้เห็น จึงเป็นโอกาสของสาวไทยที่ย้ำจุดเดิม ขณะที่ อิสซาเบล ฮาค ยังเป็นตัวชูโรงตบสนั่นอยู่คนเดียว ซึ่งไทยมีความหลากหลายกว่าสลับกันทำแต้มจนเอาชนะไป 25-20 นำห่าง 2-0 เซต
ส่วนเซตสามสาวไทยยังโชว์ทีมเวิร์คอันยอดเยี่ยม โดยเฉพาะบอลเร็วของทัดดาวที่มีประสิทธิภาพมากในเกมนี้เอาชนะไป 25-22 ส่งผลให้ชนะ 3-0 เซต (25-18, 25-20, 25-22) เก็บชัยชนะเป็นนัดที่ 2 มี 6 คะแนนเต็ม เข้ารอบ 16 ทีมแน่นอนแล้ว แม้ว่าจะเหลืออีก 1 นัดกับ เนเธอร์แลนด์ ที่จะลงแข่งขันในวันที่ 26 ส.ค.นี้ เวลา 20.30 น.