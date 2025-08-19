"เหงียน ถิ บิค เตวียน" แจ้งถอนตัวทัพเวียดนามศึกชิงแชมป์โลก ชาวเน็ตแซวอาจกลัวถูกตรวจเพศ

เหงียน ถิ บิค เตวียน ประกาศถอนตัวจากทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม ที่จะเดินทางมาแข่งขันศึกลูกยางชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทย โดยอ้างเหตุผลทางด้านครอบครัว ตามการรายงานจากสื่อของเวียดนามเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา
ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ ไทย เป็นเจ้าภาพ กำลังจะรูดม่านเปิดฉากวันที่ 22 สิงหาคมนี้ โดยมีข่าวดราม่าเกี่ยวกับ เหงียน ถิ บิค เตวียน ว่าอาจถูกจับตรวจเพศสภาพถ้าหากเขาเดินทางมาทำการแข่งขันในครั้งนี้
ล่าสุดสื่อกีฬาในประเทศเวียดนามรายงานข่าวตรงกันว่าผู้เล่นตัวเก่ง อย่าง เหงียน ถิ บิค เตวียน ได้แจ้งไปยังสหพันธ์กีฬาวอลเลย์บอลของเวียดนามว่าขอถอนตัวจากรายการนี้ จากเหตุผลทางด้านครอบครัว โดยทีมงานผู้ฝึกสอนของทัพ "ดาวทอง" ก็เคารพการตัดสินใจของนักกีฬา
เล ตรี เจือง เลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนาม กล่าวว่า "เราได้รับรายงานจากทีมผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับกรณีที่ เหงียน ถิ บิค เตวียน ขอไม่เดินทางมายังประเทศไทยในศึกชิงแชมป์โลก เนื่องจากเหตุผลด้านครอบครัว"
"นี่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย เราเคารพการตัดสินใจของนักกีฬา อย่างไรก็ตามการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารหลังจากพิจารณาความต้องการของตัวนักกีฬาเป็นที่เรียบร้อย"
หลังจากมีข่าวดังกล่าวออกมาทำให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลในโลกโซเชียลต่างออกมาแซวกันว่าหรือตัวของ เหงียน ถิ บิค เตวียน จะกลัวถูกจับไปตรวจเพศสภาพ ซึ่งจากการถอนตัวศึกชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ ก็คาดว่าเจ้าตัวอาจถอนตัวซีเกมส์ ที่ไทย ปลายปีนี้ด้วย