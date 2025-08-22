ตบลูกยางสาวไทย ประเดิมอัดอียิปต์ 3-1 เซต คว้าชัยวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก

ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 ทีมตบลูกยางสาวไทย อันดับ 21 ของโลก ลงสนามแมตช์แรก รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม เอ พบกับ ทีมชาติอียิปต์ ทีมอันดับ 54 ของโลก ตัวแทนจากทวีปแอฟริกา
เกมนี้ "โค้ชอ๊อด" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน จัดผู้เล่นลงสนาม 6 คนแรก ประกอบไปด้วย พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ทัดดาว นึกแจ้ง, ชัชชุอร โมกศรี, พรพรรณ เกิดปราชญ์, ศศิภาพร จันทวิสูตร, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ โดยมี ปิยะนุช แป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระ
เซตแรก ทีมตบลูกยางสาวไทย ดูจะเหนือกว่าทุกอย่าง อาศัยเกมรุกอันหลากหลาย และดุดัน เล่นงานใส่ อียิปต์ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคู่แข่งตีผิดพลาดกันเองบ่อยครั้ง ทำให้ทีมตบลูกยางสาวไทยปิดจ๊อบเอาชนะไปก่อน 25-15 คะแนน ขึ้นนำ 1-0
เซตสอง อียิปต์ แก้เกมกันมาได้ดี เล่นผิดพลาดกันน้อยลง และมีการรับที่เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้น ขณะที่ ไทย ผิดพลาดกันง่ายๆ บ่อยครั้ง ทำให้ตัวแทนจากทวีปแอฟริกา เฉือนชนะไปแบบสนุก 25-23 คะแนน ตีเสมอ 1-1 โดยถือเป็นการได้เซตเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ นับตั้งแต่ที่เข้าแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกมา 4 ครั้ง
เข้าสู่การแข่งขันในเซตที่สาม ทีมตบลูกยางสาวไทยพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยในเซตที่แล้ว ซึ่งก็ทำกันได้ดีขึ้น กลับมาเจาะเกมรับของ อียิปต์ ได้มากขึ้น ทำแต้มทิ้งห่างอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่ม สุดท้ายกลายเป็น ไทย ที่เอาชนะไปได้ 25-15 คะแนน ขึ้นนำ 2-1 เซต
เซตที่สี่ ไทย ยังดูดีกว่า โดยเฉพาะเกมการบล็อกที่เล่นงานใส่ อียิปต์ ได้บ่อยครั้ง ขณะที่เกมรับของ อียิปต์ ก็มักจะเซตตำแหน่งกันไม่ทัน ทำให้ทีมตบลูกยางสาวไทยโกยแต้มหนีห่างออกไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายเอาชนะไป 25-11 คะแนน
ส่งผลให้วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เอาชนะ อียิปต์ 3-1 เซต ประเดิมคว้าชัยในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก 2025 ขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่ม เอ หลังจบแมตช์แรก โดยโปรแกรมต่อไป ไทย จะเจอกับ ทีมชาติสวีเดน วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคมนี้ เวลา 20.30 น.