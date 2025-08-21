“เอส โคล่า” มอบรางวัลแชมป์ “est Cola Cheering Dance Contest” พร้อมลงสนามเชียร์ทีมไทย ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025

แคมเปญสุด AWESOME “เสิร์ฟเอส เชียร์ไทยให้ AWESOME” โดยเครื่องดื่ม “เอส โคล่า” เดินหน้าส่งต่อพลังเชียร์อย่างสร้างสรรค์ มอบรางวัลให้กับ 3 ทีมเชียร์แดนซ์ที่ชนะเลิศจากเวที “est Cola Cheering Dance Contest” ได้แก่ ทีม Sixzac, ทีม We Are AFS และ ทีม Hamonize โดยทั้ง 3 ทีมจะร่วมโชว์สเต็ปเชียร์สุดพลัง ติดขอบสนามจริง ณ สนามอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ เพื่อส่งแรงใจให้นักตบลูกยางสาวไทย ในการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 (FIVB Volleyball Women’s World Championship 2025) ในวันที่ทีมชาติไทยลงแข่ง ได้แก่วันที่ 22, 24 และ 26 สิงหาคม 2568
น้อง ๆ เยาวชน ทั้ง 3 ทีมเชียร์ จะร่วมสร้างสีสันและปลุกพลังเชียร์สุดยิ่งใหญ่ในสนาม แข่งกับเสียงเชียร์จากทั่วโลก เพื่อเป็นแรงใจให้นักตบลูกยางสาวไทยคว้าชัยในบ้านเกิด โดยจะโชว์สเต็ปเชียร์ในเพลงธีมการแข่งขันสุดพิเศษ เสียงเชียร์เพื่อแชมป์ “TO BE THE CHAMPION” ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกใจแฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศ โดยได้ศิลปินหนุ่มเสียงดี “โจอี้ ภูวศิษฐ์” มาถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงนี้อย่างเข้มข้น ถ่ายทอดพลังใจ พลังเชียร์ สู่ทีมนักตบลูกยางสาวไทย นอกจากนั้นยังมีบูธกิจกรรมจากเอส โคล่า แจกความสดชื่น พร้อมกิจกรรมสุดสนุกอีกมากมายสำหรับแฟนวอลเลย์บอลที่มาร่วมชมและเชียร์ถึงขอบสนาม
“เอส โคล่า” เชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่และพลังเชียร์ที่ AWESOME จึงจัดแคมเปญนี้เพื่อเปิดเวทีให้วัยรุ่นไทยได้แสดงความสามารถ พร้อมผลักดันการเชียร์กีฬาไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลกไปพร้อมกับทีมชาติไทย มาร่วมส่งแรงใจให้สาว ๆ นักตบลูกยางไทย และพบกับสเต็ปโชว์สุด AWESOME จากทีม est Cola Cheering Dance ในวันที่ 22, 24, และ 26 สิงหาคม 2568 ที่สนาม อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก และมาร่วม “เสิร์ฟเอส เชียร์ไทยให้ AWESOME” ไปด้วยกัน!