พีพีทีวี ยิงสด! วอลเลย์บอลหญิง ศึกออลสตาร์ ซูเปอร์แมตช์ สาวไทย บุก เกาหลีใต้ 19-20 เม.ย.นี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมยิงสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการพิเศษ “2025 Korea-Thailand Women’s Pro Volleyball All-Star Super Match in Hwaseong” ศึกซูเปอร์แมตช์ระหว่างทีมนักตบสาวทีมชาติไทย ปะทะนักตบสาวแดนกิมจิ เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19 - 20 เมษายน 2568 ณ เมืองฮวาซอง ประเทศเกาหลีใต้ สำหรับการแข่งขันรายการนี้เป็นการกลับมาจัดอีกครั้งในรอบ 6 ปี หลังจากหยุดไปนานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19การแข่งขัน All-Star Super Match รายการนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย และเกาหลีใต้ พร้อมเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาทักษะในระดับนานาชาติ แน่นอนว่าที่ผ่านมาผลงานของทีมนักตบสาวไทยโชว์ผลงานได้ดีเยี่ยม หลังจากไปชนะทีมชาติจอร์แดนมาหมาด ๆ ก่อนจะเตรียมไปเจอกับเกาหลีใต้ ในวันที่ 19 – 20 เมษายน นี้ พีพีทีวี เตรียมถ่ายทอดสดให้ได้เชียร์กันเต็มที่เหมือนเช่นเคย โดยแมตช์แรก วันเสาร์ที่ 19 เมษายน นี้ V - League Young All-Stars พบ Thailand National Team Young All Stars เวลา 11.40 น. ส่วนแมตช์ที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน นี้ เวลา 15.40 น. V-League All - Stars ปะทะ Thailand National Team All Stars แฟน ๆ สามารถรับชมทางหน้าจอ พีพีทีวี ช่อง 36 หรือเว็บไซต์ www.pptvhd36.com และ YouTube : PPTV Sportsล่าสุด สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อทัพนักตบลูกยางสาวไทย ชุดลุยศึกออล สตาร์ ซูเปอร์แมตช์ ภายใต้การคุมทีมของ "โค้ชอ๊อด" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอน โดยการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการทดสอบฝีมือของนักกีฬาเลือดใหม่ในการเตรียมความพร้อมก่อนสู้ศึกใหญ่ "เนชันส์ ลีก 2025" ต่อไปสำหรับรายชื่อนักตบสาวไทย นำทีมโดย “โมเม” ธนัชชา สุขสด ในฐานะกัปตันทีม ที่มาพร้อมด้วยนักกีฬาดาวรุ่งในตำแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หัวเสา : ดลพร สินโพธิ์, วริศรา สีทาเลิศ, กาญจนา สีใสแก้ว, กัตติกา แก้วพิน, สุภาวดี พันวิไล, นุชนาถ หอมพิทักษ์, บีหลัง : ณัฐวรรณ ผาดไธสง, ปพัชญา พลทำ, ณัฐธิมา กุบแก้ว, นันท์นภัส มูลจะคำ, ตัวรับอิสระ : ณิชากร วันศุกร์, กัลยารัตน์ คำวงษ์, เซตเตอร์ : กนกพร แสงทอง, ณัฏฐณิชา ใจแสน, ณัฐณิชา แซ่เล้า, บอลเร็ว : ณัฐริกา วะสาร, กัญญารัตน์ ขุนเมือง, ทัดดาว นึกแจ้ง, หัตถยา บำรุงสุขส่วนฟากทีมนักตบเกาหลีใต้ ในนัดที่จะเจอกับทีม Thailand National Team All Stars นำโดย ปาร์ค จอง-อา, ฮี ดา-ฮยอน, คิม-ดาฮึน, คัง โซ-ฮวี, คิม-ดาฮึน, อี จู-อา เป็นต้น ภายใต้การคุมทีมของ คัง ซอง-ฮยอง เฮดโค้ชทีมฮุนไดเตรียมส่งเสียงเชียร์ให้สนั่น! พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการพิเศษ “2025 Korea-Thailand Women’s Pro Volleyball All - Star Super Match in Hwaseong” ส่งตรงจากประเทศเกาหลีใต้ ให้แฟนๆ ได้ชมฝีมือของเหล่านักตบสาวไทยแบบติดขอบสนาม ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน นี้ V-League Young All-Stars พบ Thailand National Team Young All Stars เวลา 11.40 น. และวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน นี้ เวลา 15.40 น. V-League All-Stars ปะทะ Thailand National Team All Stars รับชมทางหน้าจอพีพีทีวี ช่อง 36 หรือเว็บไซต์ www.pptvhd36.com และ YouTube : PPTV Sports