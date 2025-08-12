FIVB จับ สาวลูกยางเวียดนาม 2 คนตรวจเพศศึกชิงแชมป์โลก ยู-21

FIVB จับ นักวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม ตรวจโครโมโซม ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ประเทศอินโดนีเซีย หลังจากที่แฟนลูกยางต่างพากันสงสัยว่า ทำไมเกมกับเปอร์โตริโก ไม่มีชื่อ "ดั่ง ธิ ฮอง" หรือ “น้องตู้แช่” หมายเลข 12 หัวเสาตัวเก่งของเวียดนามอยู่ในทีม
มีรายงานว่า นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม 2 คนคือ ดั่ง ธิ ฮอง กับ เหงียน ฟ่ง เกียนห์ ถูกจับตรวจ chromosome (โครโมโซม) หลังจากที่ ทัพสาวเวียดนามลงแข่งขันรายการชิงแชมป์โลก ยู-21 เป็นครั้งแรก แต่ทำผลงานได้อย่างน่าตกใจในรอบแบ่งกลุ่ม ชนะ 4 แพ้ 1 ได้อันดับ 2 ของสายเอ โดยเอาชนะทีม อินโดนีเซีย (เจ้าภาพ), เซอร์เบีย, แคนาดา และ เปอร์โตริโก ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้ายไปเจอกับ ตุรกี ในวันที่ 13 ส.ค.นี้
ทำให้ตอนนี้เรื่อง "เพศสภาพ" ทาง FIVB ให้ความสำคัญมากขึ้น ฉะนั้นต้องมาดูว่า ศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ทางเวียดนามจะส่ง "เหงียน ถิ บิค เตวียน" หรือ "น้องตู้เย็น" มาแข่งหรือไม่ เพราะถ้าส่งมาก็อาจจะโดนเรียกตรวจโครโมโซม ซึ่งตอนนี้ทางเวียดนามยังไม่เปิดเผยรายชื่อนักกีฬาชุดชิงแชมป์โลก ส่วนรอบแบ่งกลุ่มนั้นทัพลูกยางเหงียนอยู่สายจี ร่วมกับ โปแลนด์, เยอรมัน และ เคนย่า
แต่หากเวียดนามไม่ส่งชื่อ “ตู้เย็น” มาแข่ง ก็ยิ่งทำให้แฟนๆเกิดความสงสัยเข้าไปอีกว่า เธอมีโครโมโซมเป็น “หญิง” หรือ “ชาย”