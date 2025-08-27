สาวไทยสู้ขาดใจพ่ายหวิว 2-3 เซต ลิ่ว 16 ทีมวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยวันที่ 26 ส.ค.เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนัดที่ 3 ของทีมสาวไทย อันดับ 18 ของโลก ลงสนาม พบกับ เนเธอร์แลนด์ อันดับ 9 ของโลก
สำหรับเกมนี้ “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตะเกรียงไกร ยังยึดผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลัก ประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์, ทัดดาว นึกแจ้ง, ศศิภาพร จันทรวิสูตร, พิมพิชยา ก๊กรัมย์, ชัชชุอร โมกศรี, วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ และ ปิยนุช แป้นน้อย เป็นตัวรับอิสระ ส่วน กัลยรัตน์ คำวงษ์ บาดเจ็บถอดตัว เลยใส่ชื่อ “น้องแบม” จิดาภา นาหัวหนอง ลงเล่นแทน
เกมนี้เป็นการชิงอันดับ 1 ของกลุ่มเอ ในเซตแรกสาวไทยค่อยๆเล่นประคองตัวเองพยายามเกาะแต้มไล่มา 7-8 โดยทั้งคู่สู้กับได้อย่างสูสีเสมอกัน 12-12 ในช่วงปลายเซตเกมบีบหัวใจกองเชียร์มากเมื่อแต้มมาอยู่ที่ 21-21 จนไทยขึ้นแท่น 24-23 เปลี่ยนเอา หัตถยา ลงมายืนบล็อกหน้าเนต แล้วสุดท้ายเป็นทาง “ปืนใหญ่ออมสิน“ กดไม่เหลือเอาชนะไป 25-23 ขึ้นนำ 1-0 เซต
กลับมาในเซตสองไทยยังใช้ผู้เล่นชุดเดิม แต่กลับเป็นทางเนเธอร์แลนด์ที่อาศัยความผิดพลาดของไทยออกนำไป 5-1 ต่อมาสาวส้มทำแต้มหนีเป็น 10-5 ทำให้ “โค้ชอ๊อด” แก้เกมด้วยการส่ง หัตถยา ลงมายืนบล็อกหน้าเนตแทน วิมลรัตน์ แล้วก็ได้ผล ไทยไล่มาเป็น 8-11 จากนั้นไทยแก้เกมส่ง ณัฏฐณิชา กับ ธนัชชา ลงมาแทน พรพรรณ กับ พิมพิชยา แต่ก็ยังไล่ไม่ทันจนต้องเปลี่ยนมาใช้ชุดเดิม จนสุดท้าย เนเธอร์แลนด์ เร่งเกมเอาชนะไป 25-17 ตีเสมอเป็น 1-1 เซต
ขณะที่เซตสามไทยส่ง ดลพร กับ ณัฏฐณิชา ลงมาตั้งแต่ต้น ทำให้ไทยนำ 7-4 ซึ่งการประสานงานของ หัตถยา กับ ณัฏฐณิชา ในการตีบอลเร็ว ก็ทำเอาเกมรับ เนเธอร์แลนด์ ปั่นป่วน สาวไทยเล่นกันแบบตามแรงเสียงเชียร์จนเอาชนะไป 25-23 ขึ้นนำ 2-1 เซต
ส่วนเซตสี่สาวไทยเล่นเสียเองเยอะทำให้ ฮอลแลนด์ เอาชนะไป 25-10 ตีเสมอ 2-2 เซต ต้องมาตัดสินในเซตสุดท้าย ทีมสาวไทยสวมหัวใจแกร่งไล่แต้มจนมาเสมอ 14-14 แต่แล้วก็พลาดท่าแพ้ไปแบบสุดมันส์ 14-16 ทำให้จบเกมเป็น เนเธอร์แลนด์ ชนะ 3-2 เซต ทำให้ เนเธอร์แลนด์ จบอันดับ 1 และ ไทย จบอันดับ 2 ของกลุ่มเอ
“โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตะเกรียงไกร เปิดเผยว่า วันนี้เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเอาชนะเนเธอร์แลนด์ แต่ต้องชื่นชมว่าเขาแข็งแกร่งมาก และก็ต้องชื่นชมนักกีฬาไทยมากที่ตลอด 3 เดือนเรามีความอดทนเพียรพยายาม รวมถึงสภาพร่างกายที่เราพยายามงัดเอาศักยภาพที่ดีออกมาก็เป็นความทุ่มเทของตัวนักกีฬา ซึ่งการที่ไทยเล่นถึง 5 เซตในวันนี้ พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง การเสิร์ฟ การทำ โดยเฉพาะการสกัดกั้นเราทำได้ดีมาก
ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เล่นกับทีมระดับเวิลด์คลาสแบบนี้ เชื่อว่าทุกคนจะเอาความเชื่อมั่นในครั้งนี้ไปใช้ในเกมหน้าซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเจอกับญี่ปุ่น หรือ เซอร์เบีย ต้องขอขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอล ที่มาเชียร์ในสนามและทางบ้าน ซึ่งเสียงเชียร์ของแฟนๆ เป็นพลังมหัศจรรย์สำหรับพวกเรามาก
รอบ 16 ทีมยังไม่ทราบว่าเจอกับทีมอะไร ระหว่างญี่ปุ่น กับ เซอร์เบีย แต่ปีนี้เราเจอญี่ปุ่นแล้ว เรารู้ว่าเขาเล่นกันอย่างไร แต่ เซอร์เบีย เรายังไม่เคยเล่นกับเขา แต่คงเป็นรูปแบบสไตล์ยุโรป ที่ไม่ต่างจากเนเธอร์แลนด์