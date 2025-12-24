แจกแล้ว! "บิ๊กสุชัย" ตบรางวัลซีเกมส์ 3 ล้าน หวังเทนนิสไทยได้เหรียญเอเชี่ยนเกมส์ที่ญี่ปุ่น

"บิ๊กสุชัย" นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทย ที่ทำผลงานได้ 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 10-19 ธ.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี
ในโอกาสนี้ นายสุชัย ยังได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า จะมอบให้เหรียญทองซีเกมส์ ประเภทละ 1,000,000 บาท และปรากฏว่า ครั้งนี้ คณะเทนนิสไทยคว้ามาได้ 3 เหรียญทอง จากประเภทชายเดี่ยว ชายคู่ และคู่ผสม ดังนั้น นายสุชัย จึงได้มอบให้รวมแล้ว 3,000,000 บาท ซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของนายสุชัยทั้งหมด
นายสุชัย กล่าวว่า เทนนิสไทยได้มา 3 เหรียญทอง และเกือบจะได้จากประเภททีมชาย ซึ่งได้เหรียญเงิน อย่างไรก็ตาม นักกีฬาทุกคนได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว สำหรับรายการใหญ่ต่อไปคือ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2569 สมาคมคาดหวังจะได้เหรียญรางวัล ดังนั้น ระหว่างทางที่จะไปถึง จะสนับสนุนนักกีฬาทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมผ่านการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ที่ต่างประเทศ รวมทั้งจัดการแข่งขันเทนนิสภายในประเทศขึ้นด้วย
นอกจากนี้ นายสุชัย ยังได้กล่าวอวยพรให้แก่คณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ รวมทั้งพนักงาน-เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ ตลอดจนคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ที่เข้าขอพรจากท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2569 ที่กำลังจะมาถึงด้วย