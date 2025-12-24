เพิ่มเบี้ยเลี้ยงซ้อม-เงินอัดฉีดซีเกมส์ “พิมล” วางผลักดันรัฐบาลใหม่พิจารณา

"บิ๊กพิมล" ยังไม่ทิ้งเรื่องขอเพิ่มเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมอัตราใหม่จาก 900 บาท เป็น 1,200 บาท และ เงินรางวัลอัดฉีดทัพซีเกมส์ จากเดิม เหรียญทอง 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท จ่อชงรัฐบาลใหม่ให้เห็นชอบ ย้ำอัตราเดิมมีมานานกว่า 15 ปี ขณะที่ค่าครองชีพปัจจุบันเพิ่มขึ้น ยันนักกีฬาไทยต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและต้องได้รับการดูแลที่ดี สุดประทับใจผลงานซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นักกีฬา 40 กีฬาผลงานดีขึ้น
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยถึงภาพรวมผลงานของนักกีฬาไทยในมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ว่า จากผลแข่งขันที่ออกมาค่อนข้างน่าชื่นใจมาก ภาพรวมนักกีฬาไทยจาก 50 ชนิดกีฬาที่ส่งแข่งขัน มีถึง 40 ชนิดกีฬาที่นักกีฬาไทยได้ยกระดับพัฒนาการที่สูงขึ้น ทำผลงานคว้าเหรียญทองได้มากกว่าซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมา ถือเป็นผลงานที่น่าประทับใจมาก
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคไทย กล่าวอีกว่า สิ่งที่ตนในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ จะพยายามเร่งผลักดันต่อ คือ การเสนอคณะรัฐบาลชุดใหม่ให้เห็นชอบในการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมให้นักกีฬาทีมชาติ ที่นักกีฬาได้รับวันละ 900 บาทต่อวัน ที่ไม่มีการเพิ่มมานาน 15 ปีแล้ว และใน 900 นี้ก็ยังถูกหักทั้งค่าที่พักไป 300 บาท และ ค่าอาหารอีกซึ่งค่าครองชีพ ราคาอาหารจาก 15 ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้ว ราคาอาหารก็สูงขึ้น ซึ่งตนก็จะผลักดันให้มีการปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงขึ้นมาอยู่ที่ 1,200 บาทต่อวันก่อนก็ยังดีกว่าอัตราเดิมที่นักกีฬาได้มา 15 ปีแล้ว
"นอกจากเรื่องเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมแล้ว สิ่งที่ผมยังทำค้างไว้ก็คือ การขอเพิ่มเงินรางวัลอัดฉีดนักกีฬาซีเกมส์ ที่เห็นว่าอัตราเดิมนั้น เป็นราคาที่คงที่มานาน และเป็นอัตราเงินอัดฉีดที่เมื่อเทียบกับ เอเชี่ยนเกมส์ ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย จึงอยากให้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาจากเหรียญทองละ 3 แสนบาท เป็น 5 แสนบาท เหรียญเงินจาก 1.5 แสนบาท เป็น 3 แสนบาท และ เหรียญทองแดงจาก 7.5 หมื่นบาท เป็น 1.5 แสนบาท เพราะเมื่อนักกีฬาเขาต้องสละเวลามาฝึกซ้อมและทำผลงานเพื่อประเทศชาติ พวกเขาต้องได้รับการดูแลที่ดีและมีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีเบี้ยเลี้ยงและเงินรางวัลที่เหมาะสม สมควรที่จะได้รับตามสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน" ผศ.พิมล กล่าว