มวยสากลฉลองเจ้ากำปั้นซีเกมส์ชื่นมื่น เร่งทำการบ้านหานักกีฬาต่อยอช.เกมส์

สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยฉลอง14เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอย่างยิ่งใหญ่ ในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33
ด้านนาย พิชัย ชุณหวชิรนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ยอมรับยังมีโจทย์ใหญ่รออยู่ในปีหน้า ที่ต้องหานักมวยชายและหญิง เพิ่มหลังเวิล์ด บ็อกซิ่ง เปลี่ยนน้ำหนักใหม่ และจะนำมาใช้ใน เอเชี่ยนเกมส์ ในปีหน้และโอลิมปิกเกมส์2028
เมื่อช่วงบ่ายวันที่24 ธ.ค.ที่สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประทศไทยได้มีการมอบเงินรางวัลและเลี้ยงฉลองความสำเร็จนักกีฬามวยสากลในซีเกมส์ครั้งที่33
เจ้าของผลงาน14 เหรียญทอง 2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดง โดยมี นายพิชัยชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พล.ต.ท.ชัยวัฒน์โชติมา เลขาธิการสมาคมฯ และพล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมฯตลอดจน ผู้สนับสนุนมา ร่วมแสดงควายินดีกันอย่างชื่นมื่น
ด้าน นายพิชัย ชุณหวชิร ประมุขเสื้อกล้ามทีมชาติไทยเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ตลอดปีที่ผ่านมารวมถึงทำผลงานที่เกินเป้าในซีเกมส์ และขอขอบคุณทุกคน
ที่ทำงานหนักให้กับประเทศชาติตลอดช่วงปีที่ผ่านมา
แต่ทั้งนี้ผลงานเหล่านี้ยังไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จในเวทีชกระดับโลกได้ สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ยังมีโจทย์ใหญ่รออยู่ โดยเฉพาะในเอเชี่ยนเกมส์ 2026 ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ที่ประกาศรุ่นน้ำหนักแข่งขัน มวยสากล ทั้ง 11 เหรียญออกมา
จากรุ่นน้ำหนักที่ออกมา ส่งผลกระทบกับทีมกำปั้นไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะจะทำให้ ทีมชาย ส่งนักมวยได้เพียง 4 คน จากนักมวยที่มีอยู่ ส่วนมวยหญิง ก็ต้องปรับขยับน้ำหนักกันวุ่นวาย ในการปรับรุ่นน้ำหนักมวยสากลใหม่ทำให้สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ต้องวางแผนหานักมวยหน้าใหม่ที่มีน้ำหนักตรงรุ่นที่ออกมาเข้าแคมป์ทีมชาติ ต่อไปในปีหน้า
อย่างไรก็ตามสมาคมฯได้แต่งตั้งให้" ไม่โด้โม้ "สมรักษ์ คำสิงห์ อดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ เป็นแมวมองและมือประสานช่วยหานักมวย ใหม่ๆเข้ามาในแคมป์ทีมชาติอีกด้วย
โดยต้นปีหน้าสมาคมฯจะทำการคัดเลือกนัดมวยรุ่นต่างๆเข้ามาเสริมทีมชาติอีกจำนวนมากรวมถึงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการระดับนานาชาติอีกหลายรายการไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียหรือไทยแลนด์โอเพ่นฯ
ทังนี้การแข่งขันเอเชียนเกมส์ ปี2026ที่นาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น มีจัดการแข่งขันมวยสากล 11 รุ่น ประกอบด้วย มวยชาย 6 รุ่น มี 55 ,60,70,80,90 และมากกว่า 90 กก. ส่วนมวยหญิง 5 รุ่น ดังนี้ 51 ,54,60,65และ 70 กก.
ขณะที่ โอลิมปิกเกมส์ ที่แอลเอ สหรัฐฯ ปี 2028 มีมวยสากล 7 รุ่นชาย ประกอบด้วย 55 ,60,65,70,80,90 และน้ำหนักมากกว่า 90 กก.
ส่วนมวยหญิง 7 รุ่น มีดังนี้ 51 ,54,57,60,65,70 และ 75 กก.