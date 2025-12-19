มวยสากลโกย 14 เหรียญทอง ทำสถิติดีสุดรอบ 18 ปี ซีเกมส์

ทัพมวยสากลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ครั้งที่33 ทำผลงานเกินต้าน โกย14เหรียญทอง 2เหรียญเงิน และ1เหรียญทองแดง ทำสถิติฟาดเหรียญทองมากสุดในรอบ18 ปี เป็นรองเพียงแค่ซีเกมส์ 2007 ที่โคราชทำได้16เหรียญทองและ1เหรียญเงิน
การแข่งขันมวยสากล ซีเกมส์ ที่อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน CU สปอร์ต คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวบสากลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เลขาธิการสมาคมฯและดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาให้กำลังใจนักกีฬาในสนาม เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.
การแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ มวยสากลซีเกมส์ นักชกไทยเข้าชิงชนะเลิศ 16 รุ่น จากทั้งหมด17 รุ่น
ประกอบด้วย รุ่น 48 กก.หญิง ทิพย์สัจจา ยอดวารี ชนะคะแนน หลิน ชี หง็อก(เวียดนาม)4-1คว้าเหรียญทองแรกให้ทัพกำปั้นไทย
รุ่น 50 กก. หญิง
จุฑามาศ รักสัตย์ ดีกรีเหรียญเงินเอเชี่ยนเกมส์2022 ชนะคะแนน ไอร่า
วิลล์กาส(ฟิลิปปินส์)เหรียญทองแดงโอลิมปิคเกมส์2024 5-0 ซิวเหรียญทองที่2
รุ่น 54 กก. หญิง ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง เหรียญทองมวยสากลยู22 ชิงแชมป์เอเชียชนะคะแนน นาบิล่า มาฮารานี่(อินโดนีเซีย)4-1คว้าเหรียญทองที่3
รุ่น 57 กก.หญิง ปุณณ์รวี รื่นรส เหรียญทองซีเกมส์2023ที่กัมพูชา ชนะคะแนน
เหงียน ทราน เหงือน(เวียดนาม)5-0 ได้เหรียญทองที่4
รุ่น 60 กก. หญิงอภิษฎา ทันท่าหว้า แพ้คะแนน หลิน ฮาธี(เวียดนาม)0-5ได้แค่เหรียญเงิน
รุ่น 63 กก. หญิง ธนัญญา สมนึก
เหรียญทองแดงเอเชี่ยนเกมส์2022 ชนะคะแนน ฮุสวาตัน ฮาซาน่าห์(อินโดนีเซีย)4-0คว้าเหรียญทองที่5
รุ่น 66 กก. หญิง จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักชกเหรียญทองแดงโอลิมปิคเกมส์2024 ชนะคะแนน เสี่ยว หยู่ เลห์ วอร์เด้น(สิงคโปร์)5-0 ซิวเหรียญทองที่6
รุ่น 70 กก.หญิง ใบสน มณีก้อน เหรียญทองซีเกมส์2023 ที่กัมพูชา ชนะคะแนน ก็อก ไม เฮือง(เวียดนาม)4-1คว้าเหรียญทองที่7
รุ่น 48 กก. ฐิติวัฒน์ โพล้งอุไร ชนะคะแนน เจย์ ไบรอัน(ฟิลิปปินส์)4-1 ซิวเหรียญทองที่8ให้ทัพกำปั้นไทย
รุ่น 51 กก. ธิติสรรค์ ปั้นโหมด เหรียญเงินเอเชี่ยนเกมส์2022 แพ้คะแนน วิคกี้ ทาฮูมิลล์(อินโดนีเซีย)2-3ได้แค่เหรียญเงิน
รุ่น 54 กก. ธนรัฐ แสงเพชร เหรียญเงินยู22ชิงแชมป์เอเชีย ชนะคะแนน ฟลินท์ จาร่า(ฟิลิปปินส์)5-0ได้เหรียญทอง เป็นเหรียญทองที่9 ของทีมไทย
รุ่น 57 กก. ศราวุฒิ สุขเทศ ชนะคะแนน วัน ดุง เหงียน(เวียดนาม)5-0คว้าเหรียญทองที่10ให้ทัพนักกีฬาไทย
รุ่น 60 กก. ศักดิ์ดา รวมธรรม ชนะคะแนน อัสรี่ อูดิน(อินโดนีเซีย)5-0คว้าเหรียญทองที่11
รุ่น 63.5 กก. คุณาธิป ปิดนุช เหรียญทองไทยแลนด์โอเพ่น ชนะคะแนน ไร มุนโด ไกโอ(ติมอร์ เลสเต)5-0 ซิวเหรียญทองที่12
รุ่น 69 กก. บรรจง สินศิริ เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์2สมัย ป้องแชมป์สำเร็จ หลังเอาชนะคะแนน จี เวล วันตัน(สิงคโปร์)4-1
คว้าอีกเหรียญทองเป็นเหรียญทองที่13
รุ่น 75 กก. วีระพล จงจอหอ เหรียญทองซีเกมส์2023ที่กัมพูชา ไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยผิดหวัง ชนะคะแนน ตุงบุยพุค(เวียดนาม)5-0คว้าเหรียญทองที่14
ปิดท้ายให้ทัพกำปั้นไทยในซีเกมส์
รุ่น80กก.เฟลิกซ์มาเชี่ยล(ฟิลิปปินส์)ชนะคะแนน โรเบิร์ต มุสกิต้า(อินโดนีเซีย)4-1คว้าเหรียญทองสำคัญให้ทัพตากาล็อก
สรุปผลงานมวยสากลทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งที่33
14เหรียญทอง
2เหรียญงิน
1เหรียญทองแดง