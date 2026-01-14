แมนฯยู ประเดิมกุนซือใหม่ ไมเคิล คาร์ริค รับศึกหนักปะทะ แมนฯซิตี้ Monomax เสิร์ฟดาร์บี้เดือด

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เดินหน้าเข้าสู่ช่วงเข้มข้นของฤดูกาล โดยโปรแกรมประจำสัปดาห์นี้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 ถึง วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 อัดแน่นไปด้วยเกมสำคัญหลายคู่ นำโดยบิ๊กแมตช์ระดับโลกอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ประเดิมกุนซือใหม่ ไมเคิล คาร์ริค พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พร้อมเกมลุ้นแต้มของทีมลุ้นหัวตารางและกลุ่มหนีตกชั้น ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่รับชมได้ทาง ช่อง MONO29
เครื่องร้อนกันตั้งแต่หัวค่ำ วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569 เวลา 19.30 น. Monomax ถ่ายทอดสดศึกไฮไลต์ประจำสัปดาห์ “แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้” เมื่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านปะทะ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เกมแห่งศักดิ์ศรีของสองขั้วเมือง โดยปีศาจแดงหวังใช้เสียงเชียร์ในโอลด์ แทรฟฟอร์ดหยุดความร้อนแรงของเรือใบสีฟ้า จากนั้นในช่วง เวลา 22.00 น. แฟนบอลจะได้ลุ้นกันยาวกับโปรแกรมพร้อมกันถึง 5 คู่ เชลซี พบ เบรนท์ฟอร์ด ศึกลอนดอนดาร์บี้ที่สิงห์บลูส์ต้องการสามแต้มเพื่อรักษาพื้นที่หัวตาราง, การพบกันของสองทีมอันดับกลางตาราง ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับ ฟูแล่ม เกมนี้มีผลต่อการสร้างความมั่นใจในช่วงครึ่งหลังฤดูกาล, ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลีย์ หงส์แดงมุ่งคว้าชัยเพื่อกดดันกลุ่มลุ้นแชมป์, ซันเดอร์แลนด์ พบ คริสตัล พาเลซ เกมสำคัญของทีมที่ต้องการแต้มหนีโซนอันตราย และ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ พบ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด อีกหนึ่งลอนดอนดาร์บี้ที่เดือดทุกจังหวะ สเปอร์สลุ้นแต้มเพื่อขยับอันดับ ขณะที่ขุนค้อนพร้อมสู้ไม่ถอย โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ก่อนจะต่อกันใน เวลา 00.30 น. วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 (คืนวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569) Monomax ยิงสด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เปิดบ้านรับมือ อาร์เซนอล ทีมลุ้นแชมป์ที่ยังต้องเก็บชัยชนะต่อเนื่องเพื่อรักษาความกดดันบนหัวตาราง เกมนี้ปืนใหญ่พลาดไม่ได้ หากหวังยืนระยะในเส้นทางลุ้นแชมป์
ต่อเนื่องใน วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 21.00 น. วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ดวล นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด แต้มจากเกมนี้อาจเป็นตัวแปรสำคัญในการแย่งอันดับท็อปซิกซ์ พิเศษถ่ายทอดสดทาง Monomax และ ช่อง MONO29 ต่อด้วยคู่ดึก เวลา 23.30 น. แอสตัน วิลล่า พบ เอฟเวอร์ตัน วิลล่ายังต้องการแต้มเพื่อยึดพื้นที่ครึ่งบน ขณะที่เอฟเวอร์ตันอยู่ในสถานการณ์กดดัน จำเป็นต้องมีคะแนนเพื่อหนีจากโซนอันตราย รับชมทาง Monomax
และส่งท้ายสัปดาห์ วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569) Monomax ยิงสด ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน พบ บอร์นมัธ การเจอกันของทีมสไตล์เกมรุกจากกลุ่มกลางตาราง เกมนี้มีโอกาสเปิดแลกและส่งผลต่อการขยับอันดับในช่วงโค้งกลางฤดูกาล
