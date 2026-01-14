"แมนฯ ยูไนเต็ด" ตั้ง "คาร์ริค" คุมทีมจบซีซัน

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ แต่งตั้ง ไมเคิล คาร์ริค อดีตนักเตะ เป็นเฮดโค้ชรักษาการณ์กระทั่งจบฤดูกาล 2025/26
ทีมงานคุณภาพของ คาร์ริค ประกอบด้วย สตีฟ ฮอลแลนด์ อดีตผู้ช่วยโค้ชทีมชาติอังกฤษ, โจนาธาน วูดเกต, จอนนี อีแวนส์ และ ทราวิส บินเนียน
คาร์ริค วัย 44 ปี เคยคุมทีม ยูไนเต็ด แบบชั่วคราว 3 เกม หลังสโมสรปลด โอเล กุนนาร์ โซลชาร์ เมื่อปี 2021
อดีตเทรนเนอร์ มิดเดิลสโบรห์ จะคืนสู่เก้าอี้กุนซือ ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ศึกพรีเมียร์ ลีก ต้อนรับ แมนเชสเตอร์ ซิตี คู่ปรับร่วมเมือง วันเสาร์ที่ 17 มกราคม
แขมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษ 20 สมัย ปลด รูเบน อโมริม เมื่อวันที่ 5 มกราคม หลังทำหน้าที่ประมาณ 14 เดือน โดยมอบหมาย ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ คุมทีมชั่วคราว 2 เกม
คาร์ริค พูดคุยกับผู้บริหาร "เรด เดวิลส์" ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม และแสดงวิสัยทัศน์ถูกใจ โอมาร์ เบร์ราดา ประธานบริหาร และ เจสัน วิลค็อกซ์ ผู้อำนวยการฟุตบอล
เข้าใจว่า คาร์ริค จะวางระบบ 4-2-3-1 โละทิ้งระบบ 3-4-2-1 ซึ่ง อโมริม ติดตั้งไว้
โซลชาร์ อดีตกองหน้า แมนฯ ยูไนเต็ด เข้าเจรจารับตำแหน่งกุนซือชั่วคราวเช่นกัน แต่สโมสรเลือก คาร์ริค ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานโค้ชมากกว่า
ด้าน เฟล็ตเชอร์ กุนซือชั่วคราวเกมเจอ เบิร์นลีย์ และ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน จะกลับไปคุมทีมรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ตามปกติ