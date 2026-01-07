พรีเมียร์ลีกเสิร์ฟอภิมหาบิ๊กแมตช์กลางสัปดาห์ “อาร์เซน่อล” ปะทะ “ลิเวอร์พูล”

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ เดินหน้าความมันส์แบบไม่พัก กับโปรแกรมกลางสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7–9 มกราคม 2569 ขนทัพทีมดังลงสนามครบทุกระดับ ตั้งแต่กลุ่มลุ้นแชมป์ ไปจนถึงโซนหนีตกชั้น โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ อาร์เซนอล ปะทะ ลิเวอร์พูล ศึกยักษ์ชนยักษ์ที่อาจชี้ชะตาการลุ้นแชมป์และทิศทางของตารางคะแนนในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง พร้อมด้วยเกมใหญ่หลายคู่ที่พร้อมระเบิดความเดือดให้แฟนบอลได้ลุ้นกันแบบข้ามคืน ถ่ายทอดสดครบทุกคู่ทาง Monomax และบางคู่ผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
เปิดฉากคู่แรกในเช้ามืด วันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (คืนวันอังคารที่ 6 มกราคม 2569) ถ่ายทอดสดทาง Monomax ด้วยเกมที่ ขุนค้อน เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับมือ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เกมนี้ถือเป็นศึกสำคัญของทีมกลุ่มกลางตารางที่ต่างต้องการแต้มเพื่อขยับ มีโอกาสพลิกเกมได้ทุกจังหวะ
เข้าสู่ วันพฤหัสที่ 8 มกราคม 2569 (คืนวันพุธที่ 7 มกราคม 2569) อัดแน่นถึง 8 คู่ เริ่มตั้งแต่เวลา 02.30 น. Monomax ยิงสดต่อเนื่องยาวตลอดคืน เปิดหัวด้วยเกมที่ บอร์นมัธ เปิดบ้านดวล ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ โดยไก่เดือยทองต้องการสามแต้มเพื่อรักษาพื้นที่กลุ่มหัวตาราง ถัดมาเป็นศึกของ เบรนท์ฟอร์ด พบกับ ซันเดอร์แลนด์ เกมที่วัดกันทั้งความฟิตและวินัยแท็กติก ขยับไปที่ลอนดอนตอนใต้ คริสตัล พาเลซ เปิดรังรับมือ แอสตัน วิลลา เกมนี้น่าสนใจที่การดวลกันทั้งเกมรับที่มีระเบียบ พร้อมเกมรุกที่หลากหลาย ในเวลาเดียวกัน เอฟเวอร์ตัน ต้องเปิดกูดิสัน พาร์ก รับศึกหนักจาก วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เกมสำคัญที่ทั้งสองทีมต่างเน้นความรัดกุมและหวังฉวยโอกาสจากจังหวะสวนกลับ อีกหนึ่งเกมที่ถูกจับตามองคือดาร์บี้แห่งกรุงลอนดอน เมื่อ ฟูแลม เปิดบ้านปะทะ เชลซี เกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและศักดิ์ศรี แม้อันดับอาจต่างกัน แต่ความเดือดในสนามไม่มีคำว่ามิตรภาพ ซึ่งคู่นี้ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ขณะเดียวกันที่เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เตรียมเปิดบ้านพบกับ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน เกมใหญ่ของคืนที่แฟนบอลต้องจับตา
ต่อเนื่องช่วงดึก เวลา 03.15 น. เบิร์นลีย์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โดยปีศาจแดงต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นขยับอันดับและปิดท้ายคืนด้วยเกมบุกปะทะบุก เมื่อ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ดวลกับ ลีดส์ ยูไนเต็ด ศึกความเร็วสูงที่ทั้งสองทีมพร้อมเปิดเกมแลกกันตลอด 90 นาที รับประกันความมันจนสิ้นเสียงนกหวีด ทั้งหมดนี้รับชมผ่านทาง Monomax
ปิดท้ายโปรแกรมพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์ที่แฟนบอลทั่วโลกจับตาในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 Monomax ถ่ายทอดสดซูเปอร์บิ๊กแมตช์ เวลา 03.00 น. อาร์เซนอล เปิดสนามเอมิเรตส์ สเตเดี้ยม รับการมาเยือนของ ลิเวอร์พูล ศึกยักษ์ชนยักษ์ที่ความหมายเกินกว่าสามแต้ม เกมนี้ “ปืนใหญ่” เดินหน้าเก็บชัยชนะเพื่อรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล ขณะที่ “หงส์แดง” พร้อมบุกมาแบ่งแต้ม การพบกันของสองทีมยักษ์ใหญ่ครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่กำหนดทิศทางการลุ้นแชมป์และพื้นที่ยุโรปในระยะยาว ปิดฉากสัปดาห์แห่งความเดือดของพรีเมียร์ลีกได้อย่างสมศักดิ์ศรี
แฟนบอลสามารถติดตามความมันส์ของศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ โปรแกรมกลางสัปดาห์นี้ได้แบบครบทุกแมตช์ทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!
