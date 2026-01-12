“ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข” เปิดซีซั่น 2026 คว้าแชมป์สนาม 3 ศึกกอล์ฟ Thailand Junior World Tour Season 2

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการ Thailand Junior World Tour (Season 2) เดินหน้าเปิดฤดูกาลแข่งขันช่วงต้นปี พ.ศ. 2569 (2026) อย่างเป็นทางการ กับการแข่งขันสนามที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ณ สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครปฐม โดย ด.ช.ปัณณวิชญ์ หวังใจสุข โชว์ฟอร์มร้อนแรง คว้าแชมป์รุ่น E-Boy ไปครองด้วยสกอร์รวม 79 คะแนน (+7)
ปัณณวิชญ์ออกสตาร์ตจากแท่นทีออฟได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนรักษาฟอร์มการเล่นได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้ง 18 หลุม ท่ามกลางสภาพสนามที่มีความท้าทาย โดยทำได้ถึง 3 เบอร์ดี้ จบการแข่งขันด้วยอันดับที่ 1 พร้อมรับ 55 Ranking Points จากสนามนี้ ส่งผลให้คะแนนสะสมรวมเพิ่มเป็น 104 คะแนน ตอกย้ำฟอร์มอันแข็งแกร่งตั้งแต่ช่วงเปิดซีซั่นต้นปี 2026
ขณะที่อันดับรองลงมา ได้แก่ สมภูมิ จิตติชัย ทำสกอร์รวม 89 คะแนน (+17) คว้าอันดับที่ 2 และ ภูเทพ มิสวัสดิ์ จบอันดับที่ 3 ด้วยสกอร์รวม 94 คะแนน (+22)
การแข่งขัน Thailand Junior World Tour ถือเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาและผลักดันนักกอล์ฟเยาวชนไทย เปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันระดับมาตรฐาน พร้อมสะสมคะแนนเพื่อก้าวสู่เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพในอนาคต
แล้วพบกันใหม่กับการแข่งขันสนามที่ 4
📅 วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569
📍 ณ สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครปฐม
#TheWolfJuniors #TeJay #JuniorWorldTour #TJWT