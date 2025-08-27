"เคลซี-สวิฟต์" ประกาศหมั้น หลังคบหากัน 2 ปี

ทราวิส เคลซี ไทต์เอนด์ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ กับ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ป็อปสตาร์ ประกาศหมั้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา
ตามภาพคู่บนเพจ "อินสตาแกรม" 5 ภาพ นักร้องระดับซูเปอร์สตาร์ กับ นักกีฬาอเมริกันฟุตบอล ยืนยันการหมั้น เป็นจุดไคลแม็กซ์ของเทพนิยายรักอันยาวนาน 2 ปี ซึ่งสร้างความฮือฮาแก่คนนับล้านทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่ม "สวิฟตีส์" แฟนคลับของฝ่ายหญิง
คำบรรยายภาพระบุ "ครูสอนภาษาอังกฤษของคุณ กับ ครูสอนออกกำลังกายกำลังจะแต่งงานกัน"
เคลซี เป็นนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ของ เอ็นเอฟแอล (NFL) ตั้งแต่ตอนพบกัน ในฐานะผู้เล่น แคนซัส ซิตี ชุดแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล แต่ความโด่งดังของ สวิฟต์ เป็นเหตุให้ฝ่ายชายก้าวสู่เส้นทางทีแตกต่างโดยสิ้นเชิง
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ถูกบันทึกไว้ด้วยภาพถ่าย สวิฟต์ ฉลองชัยชนะขณะนั่งชมการแข่งขันของ ชีฟส์ และคลิปวิดีโอ เคลซี เต้นพร้อมกับเสียงเพลงระหว่างทัวร์คอนเสิร์ต "Eras world tour" รอบโลก
เกิดข่าวลือโดยปราศจากหลักฐานว่า ความสัมพันธ์ของ เคลซี กับ สวิฟต์ เป็นการจัดฉากเพื่อคาดหวังความโด่งดังยิ่งขึ้น หรือตั้งทฤษฎีว่าจะส่งผลต่อการเลือกตั้งของ สหรัฐอเมริกา แต่สุดท้ายกระแสเหล่านั้นเงียบลง และทั้งคู่เป็นคู่รักกันจริง พิสูจน์ด้วยแหวนหมั้นขนาดเทียบเท่า 3 แหวนแชมป์ซูเปอร์ โบว์ลของ เคลซี