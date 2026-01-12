“กุหลาบดำ” ยอดมวยเวที ONE ชนะการเลือกตั้ง อบต.ที่สุรินทร์

สมบูรณ์ มีสิทธิ์ดี ยอดมวยไทยชื่อดัง ที่แฟนๆรู้จักกันในชื่อ กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลราม หมู่ที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยคะแนนเสียง 236 คะแนน ในการเลือกตั้ง เมื่อ 11 มกราคม 2568
ปัจจุบัน “กุหลาบดำ” ที่เปลี่ยนมาใช้ชื่อ ราชสีห์อีสาน เหล่าโชคเจริญราชสีห์ และย้ายมาสังกัด PK.แสนชัย ลงสมัครเลือกตั้ง อบต.ราม หมู่ที่ 4 โดยชูนโยบาย “ไม่ทอดทิ้งผู้สูงวัย พัฒนาเยาวชน และเน้นเรื่องกีฬา” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งหลังทราบผลการเลือกตั้ง กุหลาบดำได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียว่า “ผ่านแล้วครับ ขอบคุณที่ไว้วางใจผมครับ”
สำหรับ กุหลาบดำ นับเป็นหนึ่งในนักมวยไทยชื่อดัง ที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังหมัดซ้ายที่หนักหน่วงและรุนแรง ซึ่งผลงานบนเวทีชกล่าสุด ในศึก ONE Championship รวม 5 ไฟต์หลังสุด เก็บชัยชนะได้ถึง 4 ไฟต์ และแพ้ 1 โดยไฟต์ล่าสุดพ่ายคะแนนให้กับ ปตท. อภิชาติฟาร์ม แบบสนุกดุเดือด ในรายการ ONE ลุมพินี 137