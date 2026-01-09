“กุหลาบดำ” ใช้ชื่อใหม่ “ราชสีห์อีสาน” ลั่นแกร่งกว่าเดิมในชายคา พีเค.ฯ

“ซ้ายอุกกาบาต” กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ยอดมวยหมัดดุจากสุรินทร์ เรียกเสียงฮือฮาจากแฟน ๆ หลังโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กุหลาบดำ ส.จ.เปี๊ยกอุทัย สมบูรณ์ฟาร์ม ระบุเตรียมเปลี่ยนไปใช้ชื่อและสีเสื้อใหม่ “ราชสีห์อีสาน เหล่าโชคเจริญราชสีห์” พร้อมโยกมาซ้อมที่ค่ายมวยใหญ่พีเค.แสนชัย ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมายืนยันว่าตนเองในเวอร์ชันใหม่จะเป็นนักชกที่แข็งแกร่งรอบด้านกว่าเดิม
“สาเหตุที่ผมต้องเปลี่ยนจากชื่อ ‘กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย’ มาเป็น ‘ราชสีห์อีสาน เหล่าโชคเจริญราชสีห์’ เป็นเพราะ ‘เฮียจอร์จ’ (นักธุรกิจชื่อดัง เจ้าของสีเสื้อเหล่าโชคเจริญราชสีห์) เข้ามาซื้อสิทธิ์จาก ‘สจ.เปี๊ยก’ และเชื่อว่าผมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชสีห์อีสานแห่งวงการมวยได้ ‘เฮียจอร์จ’ จึงตัดสินใจมอบฉายา ‘ราชสีห์อีสาน’ ของเขาให้ผมใช้ครับ”
“ตอนนี้ผมได้คุยและตกลงกันไว้กับ เฮียจอร์จ และ เสี่ยแขก (หัวหน้าค่ายมวยพีเค.แสนชัย) แล้วว่า ช่วงที่ยังไม่มีรายการ ผมจะเก็บตัวซ้อมอยู่ที่บ้านก่อน เพราะผมเป็นคนติดบ้านและอยากดูแลครอบครัวไปด้วย แต่เมื่อมีรายการ ผมจะมาเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยพีเค.แสนชัย ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนขึ้นชกครับ”
“ผมมั่นใจว่าการมาซ้อมที่ค่ายพีเค.แสนชัย จะช่วยให้ผมพัฒนาขึ้นอีกมากในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องปัญหาแผ่วปลาย ซึ่งถ้าได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วย น่าจะทำให้ผมอึดขึ้นกว่าเดิมเยอะ นอกจากนี้ที่ค่ายยังมีคู่ซ้อมเก่ง ๆ หลายคน ซึ่งจะช่วยยกระดับฝีมือของผมได้แน่นอน อยากให้แฟน ๆ รอติดตามชมผมในเวอร์ชันใหม่ได้เลย รับรองว่าต้องดีกว่าเดิมครับ”