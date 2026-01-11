“ปาหัง-คาลินกา” สุดแกร่ง คว้าแชมป์รักบี้ 7 คน นักเรียนกาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรักบี้นักเรียน 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย เพื่อสภากาชาดไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยมี พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมด้วย
สำหรับการแข่งขันรักบี้นักเรียน 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย เพื่อสภากาชาดไทย มี ทีมชาย มี 8 ทีม และทีมหญิง มี 5 จากทั้งหมด 6 ประเทศคือ ไทย, มาเลเซีย, ลาว, ไต้หวัน, อินเดีย และ ปากีสถาน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนช่วยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า อยากให้มีการพัฒนาในระดับเยาวชนมากขึ้น อย่างที่เราได้เห็นทีมระดับโรงเรียนเอเชีย เช่นมาเลเซียที่พัฒนาได้ดีมาก ทำให้เราได้รู้ว่าเด็กอายุ 17-18 ปี มีขีดความสามารถอย่างไร การปรับเปลี่ยนจาก 15 คนมาเป็น 7 คน ที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสและยังเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้น แล้วยังเป็นเกมระดับนานาชาตินักกีฬาเราเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของไทย ส่วนรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้สภากาชาดไทยเพื่อเอาไปใช้ในกิจการช่วยเหลือสังคม ซึ่งในปีนี้ มีทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ และ สงครามชายแดนไทย-กัมพูชา
“จริงๆผมก็ให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนตลอดไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหาร คือวันนี้ถ้าไม่มีพวกเขา แล้วเราจะอยู่ได้อย่างไร ต้องขอชื่นชม และแสดงความเสียใจแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ กล่าว
ส่วนผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย เป็นการพบกันระหว่าง ปาหัง มาเลเซีย ซูร์ตส์ สคูล พบกับ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย โดยเป็นทางปาหัง ที่ออกนำไปก่อน 12-0 จุด จากนั้น ภ.ป.ร.ไล่มาเป็น 5-12 จุด ในครึ่งเป็นทางมาเลเซีย ที่เล่นได้ดีกว่า ส่วน ภ.ป.ร.มีจังหวะโต้มาบ้างแต่ก็ไล่ไม่ทัน ทำให้จบเกมเป็น ปาหัง มาเลเซีย ซูร์ตส์ สคูล ชนะไป 27-17 จุด
ขณะที่ทีมหญิงเป็นทาง คาลินกา อินส์ติทิวต์ ออฟ สคูล ไซแอนซ์ จากอินเดีย ที่เล่นได้ดีกว่าและรวดเร็ว เอาชนะ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส 20-10 จุด