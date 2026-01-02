น.ต.ศิธา ผนึกกำลัง บิ๊กต้น ชู! เต้ เพื่อคนประจวบฯ

งานนี้มาชุดใหญ่สำหรับ พรรคไทยสร้างไทย หลังจากเปิดตัว “เต้” ปณิธาน ประจวบเหมาะ ลูกชายคนโตของ “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยได้จัดเวทีกิจกรรมใหญ่ขึ้นในแคมเปญ “ทำไมต้องเลือก ปณิธาน ประจวบเหมาะ” ที่ไทยสมุทรประกันภัย (เก่า) สถานที่ ที่กำลังจะกลายเป็นตลาดสวนพร้าว แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.ทับสะแก และ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลร่อนทอง (ตึกชมพู) ท่ารถเกาะยายฉิม
ที่สำคัญงานนี้ได้ “ผู้พันปุ่น” น.ต.ศิธา ทิวารี หรือใครหลายคนรู้จักในชื่อ “แด๊ดดี๊ปุ่น” ที่เคยได้ฉายาเครื่องด่าลุงตู่ ที่จะผนึกกำลังกับ “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ และ “เต้” ปณิธาน ประจวบเหมาะ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์
สำหรับบุคคลทั้ง 3 คนนี้ล้วนแต่อยู่ในวงการกีฬาทั้งสิ้น โดย น.ต.ศิธา ทิวารี คือนักกีฬาโป๊กเกอร์ที่คว้าเงินรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการ
ส่วน พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เคยเป็นอดีตผู้จัดการทีมรักบี้ทีมชาติไทยชุดเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2002 ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กับ ประธานสหพันธ์กีฬารักบี้อาเซียน และ ปณิธาน ประจวบเหมาะ เป็นอดีตนักกีฬารักบี้