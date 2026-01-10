ภ.ป.ร.คว้าชัย 2 นัดรวดศึกรักบี้ 7 คนนักเรียนเอเชียกาชาดไทย

การแข่งขันรักบี้นักเรียน 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย เพื่อสภากาชาดไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค.2569 ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนช่วยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยทีมชาย มี 8 ทีม และทีมหญิง มี 5 จากทั้งหมด 6 ประเทศคือ ไทย, มาเลเซีย, ลาว, ไต้หวัน, อินเดีย และ ปากีสถาน
เมื่อวันที่ 10 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันรอบแรก ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน เลขาธิการสมาคมฯ มาร่วมชมการแข่งขัน โดยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ที่อยู่สาย เอ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะรวด 2 นัด จากการชนะ ไต้หวัน 26-14 จุด และ ปากีสถาน 48-0 จุด ขณะที่ โรงเรียนวชิราวุธฯ กับ โรงเรียนเตรียมทหาร ที่อยู่สาย บี โดย วชิราวุธ ชนะ เตรียมทหาร 14-12 จุด แต่ไปแพ้ มาเลเซีย 10-30 จุด ส่วน เตรียมทหาร ที่แพ้ วชิราวุธ กับ แพ้ อินเดีย 5-7 จุด
ด้านทีมหญิงมี 5 ทีม แข่งแบบพบกันหมด แล้วนำอันดับ 1-2 เข้าไปชิงชนะเลิศ ส่วน 3-4 เข้าไปชิงอันดับ 3 โดยไทยส่ง 2 โรงเรียนคือ ราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส กับ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สุราษฎร์ธานี ลงชิงชัย
สำหรับผลการแข่งขันนั้น ราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส แพ้ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สุราษฎร์ธานี 10-22 จุด จากนั้นเสมอกับ มาเลเซีย 12-12 จุด และ ชนะ ลาว 53-5 จุด ขณะที่ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สุราษฎร์ธานี ชนะ ราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส 22-10 จุด จากนั้นชนะ ลาว 38-10 จุด และ แพ้ อินเดีย 21-29 จุด