5 โรงเรียนไทยเตรียมแข่งรักบี้นักเรียนกาชาดระดับเอเชียชิงถ้วยพระราชทานพระเทพฯ 10-11 ม.ค.นี้ ที่สนามธูปะเตมีย์

“บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย หยุดไม่อยู่ เดินหน้าต่อหลังจบซีเกมส์ที่ไทยคว้าได้ 2 เหรียญทอง โดยเริ่มเปิดศักราชใหม่ปี 2569 ด้วยศึกรักบี้นักเรียน 7 คนระดับเอเชีย สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค.นี้ ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ซึ่งพึ่งเป็น สังเวียนมาตราฐานที่ใช้จัดซีเกมส์มาแล้ว ที่ผ่านมา และได้รับคำชม อย่างท่วมท้น เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดการแข่งขันรักบี้นักเรียน 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเพื่อสภากาชาดไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 10-11 ม.ค.2569 ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
สำหรับตัวแทนทีมโรงเรียนไทย ที่ได้รับเชิญ ตามสิทธิ จากอันดับ ของการแข่งขัน รักบี้ 7 คน ชิงแชมป์ ประเทศไทย โดยทีมชาย ประกอบไปด้วย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนทีมหญิง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จ.นราธิวาส, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ จ.สุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานต่อยอดพระราชกรณียกิจ อีกทั้งยังทรงเป็นอุปยายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย และยังเป็นการส่งเสริมพัฒนานักกีฬารักบี้เยาวชนไทย
“บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า เป็นปีที่ 4 ที่สมาคมได้จัดร่วมกับสภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ที่ดำเนินโครงการร่วมกับสมาคม ซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่ต่างออกไป โดยจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบรักบี้นักเรียน 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย โดยมี ตัวแทนโรงเรียนจากประเทศไทย, มาเลเซีย , ไต้หวัน, กาตาร์, ปากีสถาน, อินเดีย และ สปป.ลาว
“ในส่วนของไทยนั้นได้คัดเอาสุดยอดทีมระดับโรงเรียนจากการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศไทย ซึ่งทั้ง 5 โรงเรียนถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของวงการรักบี้เยาวชนไทย เชื่อว่านักกีฬาทุกคนจะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและคว้าชัยชนะมาให้ได้ และอยากจะเชิญชวนผู้ปกครองของนักกีฬาทั้ง 5 โรงเรียน รวมถึงกองเชียร์รักบี้ไทย เข้ามาให้กำลังใจนักกีฬาเยาวชนไทย และในขณะเดียวกัน ในวันที่ 13 ม.ค.2569 ทีมหญิงไทยชุดเหรียญทองซีเกมส์ ก็จะเดินทาง ไปทำการแข่งขันรายการ เวิลด์ ซีรี่ส์ D 3 ที่ประเทศสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ โดยมีทีมต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้ อาร์เจนติน่า, โคลอมเบีย, เช็ก, เม็กซิโก, โปแลนด์, ซามัว, แอฟริกาใต้ และ ไทย ก็ฝาก พี่น้องประชาชน แฟนรักบี้ ติดตามเชียร์ ให้เหมือนกับเสียงเชียร์ทีมชาติไทยซีเกมส์ที่สนามธูปะเตมีย์ที่ผ่านมาครับ“ พ.ต.ท. กุลธน กล่าว