ทีมรักบี้ ยู-14 ไทย “ชาย-หญิง” เก็บตัวเตรียมลุยศึกนานาชาติที่ญี่ปุ่น

รักบี้ไทยเฟ้นเยาวชนหัวกะทิ จัดชุดเยาวชน ยู-14 ทั้งชายหญิง เปิดประสบการณ์เวทีระดับนานาชาติ ลงดวลศึก Asia Oceania Rugby Exchange Fest 2025 ที่จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ทีมชายเก็บตัวที่ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ส่วนทีมหญิงเก็บตัวที่ WHA เพชรบูรพา
สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคม ได้ส่งนักรักบี้เยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ทั้งทีมชายและทีมหญิง เข้าร่วมแข่งขันรายการ Asia Oceania Rugby Exchange Fest 2025 ระหว่างวันที่ 16-19 มกราคม 2569 ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งมอบหมายให้ พ.ต.อ.ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส อุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง และ นายเจษฎา อธิพงศ์วณิช ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมเดินทางไปครั้งนี้
ในการเตรียมความพร้อมของทีมชายได้ทำการฝึกซ้อมที่ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย มี พลตำรวจตรี สุวัฒน์ เกิดแก้ว เป็นผู้จัดการทีม และ นายพุฒิพงศ์ แย้มชุติ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม ส่วน ร้อยตำรวจเอก ฐิติรัช กลิ่นพงษา เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน และ จ่าตรี ณัฐพัชร์ สังข์สุทธิ์ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
สำหรับ นักกีฬาทีมชายประกอบด้วย นักกีฬาจาก โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 คนคือ ธนาเศรษฐ์ ธรรมไตรศักดิ์ ,ณศรันย์ แก้ววงษ์วาลย์, กิตตินันท์ คุ้มหมู่, วิชยุตม์ ไม้ชัยมงคล พร้อมด้วย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 4 คนคือ ชยนัฐพงษ์ เรืองโรจน์, ณัฐนันท์ วิโรจนกุล, กันต์พิชชญะญ์ ลิ้มสุขะกร, กฤติพงศ์ มีทรัพย์ และยังมี ปองคุณ เปรมนิรันดร จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย, วศศศาสตร์ อายุโย จากโรงเรียนปิยชาติพัฒนา, วัชระพงษ์ ทองจันทร์ จากโรงเรียนบ้านโนนกาหลง และ ธีรภัทร ศรีสุวรรณ จากโรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง
ด้านทีมหญิง ฝึกซ้อมที่ สนาม WHA เพชรบูรพา มี คณิตา ลีลาสวัสดิ์ เป็นผู้จัดการทีม, มิ่งมณี กาญจนาชีวะ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม ส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอน เป็น เรืออากาศโทหญิง ชิดชนก อยู่ศรี และ 2 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน คือ สุพรรษา ผายพิมาย กับ อาริสา เชยเอี่ยม สำหรับนักกีฬาทีมหญิง มี มนชยา ราชเจริญ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม, ธัญสินี โบบทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง, วนัชพร หน่อสุริวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง, วรรณกานต์ อาษานอก โรงเรียนพิมายวิทยา, ชุติกาญจน์ คำปิตะ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม, อดุลย์ลดา โนนมี โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม, สวิชญา ศรีต้นวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 , นิตยา แซ่โซ้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 , ทรัพย์วรา สง่าทรัพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 , ลักษิกา ลาสาลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66, สุภานัน เอี๊ยววรานนท์ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และ ศิรินทิพย์ วงศ์พิมพ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมี เรณู สมใจเตียบ เจ้าหน้าที่ประจำทีม กับ ธนพร พรหมบุบผา เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำทีม