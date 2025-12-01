"อัครา" ถกทีม "พม.ใกล้คุณ" เตรียมใช้มาตรการเร่งด่วน ช่วยสิทธิสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบาง หลังน้ำลด

"รมว.อัครา" ประชุม ทีม "พม.ใกล้คุณ" เตรียมใช้มาตรการเร่งด่วน ช่วยสิทธิสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบาง หลังน้ำลด พร้อมส่งกำลังใจขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว
วันที่ (1 ธันวาคม 2568) นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า เมื่อค่ำวานนี้ (30 พ.ย. 68) ตนได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ พร้อมเตรียมแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ร่วมกับนายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. , นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวง พม. , คณะผู้บริหารกระทรวง พม. , หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ทีม พม.ใกล้คุณ จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่โรงแรม ทีอาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ มีประเด็นสำคัญในการประชุมฯ ดังนี้
.
1) การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นเงินตามระเบียบกระทรวงให้กับกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว โดยกระทรวง พม. มีระเบียบรองรับมาตรการการให้ความช่วยเหลือ โดยไม่จำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ หากมีข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยในระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-Logbook) หรือ ระบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (พม.Smart) หรือฐานข้อมูลต่างๆ ของกระทรวง พม. อยู่แล้ว ทำให้สามารถลดระยะเวลาช่วยเหลือประชาชนได้
2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) กระทรวง พม. ให้การสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยในระบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (พม. Smart) สำหรับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ที่มีพื้นที่ประสบอุทกภัย โดย พมจ. จะจัดส่งข้อมูลกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัย และกรองข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สำหรับพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู
และ 3) กรณีผู้นำครอบครัวที่เสียชีวิตและมีบุตรที่ต้องเล่าเรียนศึกษาต่อ ทาง พมจ. จะจัดทำข้อมูลส่งมายังมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
"ขอส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และอาสาสมัครทุกเครือข่าย ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลัง และขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว" นายอัครา กล่าว