เตรียมเก็บรักษาเรือคีลโบ๊ท พระราชินี ลำชนะเลิศซีเกมส์ 2025 ที่พิพิธภัณฑ์กีฬา

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณฯ จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้คณะกรรมการฯมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยเป็นอย่างยิ่ง
ผศ.พิมล ยังเผยอีกว่า ในการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยล่าสุด เมื่อ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา ยังมีมติร่วมกันที่จะซื้อเรือใบประเภทคีลโบ๊ท SSL47 (Keelboat) ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีทรงใช้ลงแข่งและทรงนำทีมคว้าเหรียญทองในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยมีผู้สนับสนุนงบประมาณมาจำนวนหนึ่ง เนื่องจากเรือลำนี้ถือเป็นลำประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาและจัดเข้าไว้ในพิพิธภันฑ์กีฬาต่อไป