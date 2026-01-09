สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นองค์ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ฯ โอลิมปิคไทย

โอลิมปิคไทยสุดปลาบปลื้ม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์ฯ "ผศ.พิมล ศรีวิกรม์" รับเป็นมิ่งขวัญและศิริมงคลแก่วงการกีฬาไทย พร้อมเผยมีผู้สนับสนุนงบประมาณซื้อเรือใบที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทรงใช้แข่งและคว้าเหรียญทองซีเกมส์เข้าเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์กีฬา
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ครั้งที่ 1/2569 ที่ห้องประชุม 1 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 9 ม.ค.69 โดยมี พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานกิติมศักดิ์ฯ, นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานฯ และคณะกรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
วาระแรกประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณฯ จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้คณะกรรมการฯมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยเป็นอย่างยิ่ง
ผศ.พิมล ยังได้กล่าวอีกว่า หลังปีใหม่นี้คณะกรรมการโอลิมปิคฯ จะต้องทำงานกันอย่างหนักและเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพราะปีนี้มีงานสำคัญรออยู่ไม่ว่าจะเป็นการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งเอเชี่ยนบีชเกมส์ ที่จีน เม.ย.นี้ และ ศึกเอเชี่ยนเกมส์ ที่ญี่ปุ่น 19 ก.ย.-4 ส.ค.นี้ รวมถึงการเดินหน้าแก้ปัญหา ช่วยเหลือ และ สนับสนุนส่งเสริมให้นักกีฬาไทยได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ถูกยกระดับและได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ความสำเร็จมากที่สุด