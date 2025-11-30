xs
พระราชินี! ทรงสตรองท่ามกลางสายลมหนาว ทรงร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน เข้าเส้นชัยจบที่ 2.13 ชม.

นับเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งประเทศ ที่ได้ชื่นชมในพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงร่วมวิ่งประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน จบการวิ่งระยะทาง 21.1 กม. ไปด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 13 นาที 40 วินาที ทรงสตรองเป็นแบบอย่างและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจสุขภาพ

นับเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งประเทศ ที่ได้ชื่นชมในพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ที่ทรงร่วมวิ่งประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ นายเอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนหนึ่งเดียวของโลก พร้อมกับนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมวิ่งอีกจำนวน 20,000คน ในงาน “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน และท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แม้จะปล่อยตัวนักวิ่งทุกคนตั้งแต่ฟ้ายังไม่สาง ท่ามกลางสายลมหนาวอุณหภูมิ 15-16 องศานิดๆ แต่สมเด็จพระราชินี ในฉลองพระองค์ชุดแขนสั้นแบบนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ก็ทรงแข็งแรงและสตรองสุดๆ ทรงวิ่งเข้าเส้นชัย จบการการวิ่งประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ไปด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 13 นาที 40 วินาที

ทรงสตรองเป็นแบบอย่างและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจสุขภาพ และสนใจการเล่นกีฬาในชนิดต่างๆกันอย่างแพร่หลาย













