“พระราชินี” ทรงจบฮาล์ฟมาราธอน ศึกอะเมซิ่งไทยแลนด์ฯ 2025 ด้วยเวลา 2.26.40 ชม.

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงร่วมวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ในรายการ อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 เมื่อช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์ ที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา
ทั้งนี้พระองค์ทรงให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่งในระยะมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอน โดยปล่อยตัวด้านหน้าศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในช่วงเวลา 02.00 น. หลังจากนั้นทรงร่วมวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน โดยมี เอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา เหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย แชมป์เมเจอร์ 11 สมัย พร้อมด้วย ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักมวยไทย ร่วมวิ่ง ก่อนสุดท้ายจะทรงจบการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน 21 กม.ได้สำเร็จ ด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 26 นาที 40 วินาที พร้อมๆกับ เอเลียด คิปโชเก้
ด้านแชมป์มาราธอน 42.195 กม.ในปีนี้ ตกเป็นของ บิเกเล ชิเฟรอฟ อกุนนาฟ นักวิ่งวัย 30 จากเอธิโอเปีย ที่เข้าเส้นชัย ด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 14 นาที ส่วนแชมป์ฮาล์ฟมาราธอน ตกเป็นของ อิสึกิ ยูโมโตะ ที่วิ่งเข้าเสันชัยคนแรก ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 5 นาที ขณะที่นักวิ่งสาวไทย ปิยะนุช สุขชาติ คว้าแชมป์ฮาล์ฟมาราธอนหญิง ระยะทาง 21 กม. มาครอง ด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 25 นาที
ขอบคุณภาพ : Thai PBS, Amazing Thailand