"ก้องศักด" ชูมวยไทยเป็นสัญลักษณ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม สร้างบรรยากาศ “สวัสดีซีเกมส์ เชียร์มวยไทยในบ้านเรา”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “สวัสดีซีเกมส์ เชียร์มวยไทยในบ้านเรา” เพื่อเดินหน้าผลักดันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปะการต่อสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของคนไทยทั่วประเทศในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 สร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคี ความภาคภูมิใจ และกระตุ้นพลังแรงเชียร์ให้กับนักกีฬามวยไทยทีมชาติไทยในการลงสนามแข่งขัน และกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ “Home of Muaythai” ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมกีฬามวยไทยของชาติให้ก้าวไกลบนเวทีโลก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรม “สวัสดีซีเกมส์ เชียร์มวยไทยในบ้านเรา” และพบกับไฮไลต์สำคัญคือการแสดงรำไหว้ครูมวยไทยอันงดงามและทรงพลัง โดย บัวขาว บัญชาเมฆ ตำนานนักมวยไทยระดับโลก มาร่วมถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งมวยไทยและให้กำลังใจแก่นักกีฬาทีมชาติไทยในการสู้ศึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า "การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อต้อนรับทัพนักกีฬา นักท่องเที่ยว และเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ให้เป็นที่น่าจดจำในทุกภาคส่วน และสำหรับทัพนักกีฬามวยไทยของเรา มีความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และจะสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองเพื่อสร้างเกียรติประวัติให้แก่ประชาชนชาวไทยได้อย่างแน่นอน สำหรับการแข่งขันมวยไทย ได้แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ มวยไทย และไหว้ครู ซึ่งการแสดงไหว้ครูมวย ได้รับการบรรจุในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย เราเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาทุกคนที่จะร่วมสร้างผลงานและนำเหรียญรางวัลมาสู่ประเทศชาติ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเชียร์นักกีฬามวยไทยและนักกีฬาไทยในทุกชนิดกีฬาให้สุดพลัง ให้โลกเห็นว่าที่นี่คือ Home of Muaythai"
สำหรับกิจกรรม “สวัสดีซีเกมส์ เชียร์มวยไทยในบ้านเรา” จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพมหกรรมกีฬาซีเกมส์และศูนย์กลางของมวยไทยในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเผยแพร่มวยไทยและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ของมวยไทยอันเป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทย ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความสามัคคีและระดมแรงเชียร์จากคนไทยทั่วประเทศ เพื่อส่งกำลังใจสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยในทุกชนิดกีฬาอย่างพร้อมเพรียง
โดยไฮไลต์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้คือ การแสดงรำไหว้ครูมวยไทย นำแสดงโดย "บัวขาว บัญชาเมฆ" นักมวยไทยระดับโลก ถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของวงการมวยไทย ซึ่งช่วยตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางมวยไทยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การแสดงอันยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบนี้ไม่เพียงแต่เน้นย้ำถึงเอกลักษณ์และจิตวิญญาณแห่งนักสู้ของมวยไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีกด้วย
ขอเชิญร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นเจ้าภาพที่อบอุ่นต้อนรับนักกีฬาจากทั่วภูมิภาค ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ตั้งแต่วันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่ กรุงเทพ ชลบุรี สงขลา โดยสามารถรับชมการแข่งขันกีฬามวยไทย แบบติดขอบเวทีได้ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม 2568 ณ อาคารโรงยิม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) เป็นแม่ข่ายร่วมกับ สถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา (ทีสปอร์ต 7) รวมถึงสื่อพันธมิตรอีกมากมายที่จะเข้าร่วมถ่ายทอดสดกว่า 30 ชนิด ในทุกช่องทางไม่พลาดทุกวินาทีสำคัญที่นักกีฬาไทยลงสนาม