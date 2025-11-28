ในหลวง-พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯ ชุดวอร์มและรองเท้าวิ่งรุ่นพิเศษ ในการแข่งขัน “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก ครั้งที่ 8”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯชุดวอร์ม และรองเท้าวิ่ง รุ่นพิเศษ จากนายเอเลียด คิปโชเก้ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับเชิญเสด็จฯร่วมวิ่งในการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก ครั้งที่ 8 ”
วันนี้ 28 พ.ย.68 เวลา 18.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี นำ นายเอเลียด คิปโชเก้ (Mr. Eliud Kipchoge) นักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา เหรียญทองโอลิมปิก และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดวอร์ม และรองเท้าวิ่ง รุ่นพิเศษ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมวิ่งในการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก ครั้งที่ 8 ” ประจำปี 2568 ณ จุดปล่อยตัวด้านหน้าศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.00 น. และจะทรงวิ่งเข้าจุดเส้นชัย ณ บริเวณท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร ประเภทมืออาชีพ (อีลิทชาย/หญิง) และประเภทบุคคลทั่วไป (ชายไทย/หญิงไทย) ณ พลับพลาพิธี ท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ด้วย