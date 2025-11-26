“คิปโชเก้” ตำนานนักวิ่งถึงไทย เตรียมลุยศึกมาราธอนอะเมซิ่งไทยแลนด์ฯ 2025

เอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา เจ้าของแชมป์มาราธอนเมเจอร์ 11 สมัย และ เหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย อีกทั้งยังเป็นฑูตการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรมของไทย เดินทางถึงประเทศไทย เมื่อช่วงค่ำวันที่ 26 พ.ย.68 โดยมีแฟนกีฬาชาวไทย รวมถึงสื่อมวลชนรอต้อนรับอย่างคึกคัก ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
สำหรับ คิปโชเก้ เตรียมร่วมสร้างปรากฏการณ์ในการแข่งขันวิ่งมาราธอน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ครั้งที่ 8 ซึ่งถือเป็นรายการแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics) ให้เป็นหนึ่งในรายการวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงที่ได้มาตรฐานของโลก และถือเป็นอีเวนต์ระดับเวิลด์คลาส ในช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน นี้
ขอบคุณภาพ FB : Amazing Thailand