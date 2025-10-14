ครม.อนุมัติกรอบวงเงินงบเจ้าภาพ Amazing Thailand Marathon Bangkok 68-70 วงเงิน 264 ล.

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ประจำปี 2568 – 2570 เพื่อเป็นค่าลิขสิทธิ์และค่าภาษีที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน รวม 264 ล.
วันนี้ (14 ตุลาคม 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ประจำปี 2568 – 2570 (3 ปี) เพื่อเป็นค่าลิขสิทธิ์และค่าภาษีที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 264,352,941.15 บาท ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อคิดเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสรุป ดังนี้
1. แนวทางการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 1.1 การกีฬาแห่งประเทศไทย (คณะทำงานฝ่ายสิทธิประโยชน์) ได้มีการหารือล่วงหน้ากับภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนงบประมาณของการจัดการแข่งขันในส่วนที่ยังไม่เพียงพอ และ 1.2 จะสร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับเศรษฐกิจของประเทศ โดยคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,459 ล้านบาท ผ่านการจ้างงาน การเดินทางมาท่องเที่ยวและแข่งขัน และการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดสดทั่วโลก
2. แนวทางการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เช่น จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่แข่งขันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสนามกรีฑาโลก และจัดเตรียมความพร้อมด้านเส้นทาง การแข่งขัน การจราจรและความปลอดภัย รวมทั้งการบริหารผลกระทบที่จะมีต่อ ผู้พักอาศัยตลอดเส้นทางแข่งขัน ตลอดจนหารือร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติถึงความเป็นไปได้ในการขอรับการสนับสนุนงบฯ จากกองทุนฯ เพิ่มเติม
3. แนวทางบริหารความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น เลือกใช้วัสดุการจัด การแข่งขันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดการเส้นทางและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม
กก. จึงขอเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok ประจำปี 2568 – 2570 (3 ปี) เพื่อเป็นค่าลิขสิทธิ์และค่าภาษีที่เกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขันดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 264,352,941.15 บาท
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะมีรายได้จากการใช้จ่ายเงินจากผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ติดตามและผู้ชมการแข่งขัน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขัน ตลอด 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,297 ล้านบาท (ปีละไม่น้อยกว่า 1,099 ล้านบาท) เกิดการว่าจ้างงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อาสาสมัคร นักเรียนและนักศึกษา ที่จะมาปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตลอด 6 เดือนก่อนการแข่งขัน ตลอด 3 ปี มากกว่า 21,000 อัตรา (ปีละไม่น้อยกว่า 7,000 อัตรา) ในส่วนของมูลค่าด้านการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งโครงการที่ประกอบไปด้วยการถ่ายทอดสดการแข่งขันไปทั่วโลก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์มคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 870 ล้านบาท (ปีละไม่น้อยกว่า 290 ล้านบาท) ครอบคลุมปีละไม่น้อยกว่า 180 ล้านครัวเรือนทั่วโลก (หรือประมาณ 450 ล้านคนต่อปี) คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ตลอดทั้งโครงการ (3 ปี) เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 4,377 ล้านบาท