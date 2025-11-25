เปิดโครงการ โกลเดน มาราธอน ทัวร์ ไทยแลนด์ ให้นักวิ่งไทยสัมผัสงานมาราธอนระดับโลก

STAGE (สเตจ) ครบรอบ 5 ปี เปิดโครงการ Sport Tourism สปอร์ต ทัวริซึ่ม เปิดตัว Golden Marathon Tours Thailand โกลเดน มาราธอน ทัวร์ ไทยแลนด์ จับมือพันธมิตร เปิดโอกาสให้นักวิ่ง ได้เดินทางไปสร้างประสบการณ์วิ่งมาราธอนระดับโลก เพื่อให้คนไทย ได้ไปสัมผัสงานวิ่งดังๆ ของโลก รวมทั้งได้โค้ชวิ่ง ไตรกีฬาแถวหน้าเมืองไทยมาช่วยชี้แนะ
สุทัศน์ วงศ์สุขศิริ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง สเตจ ไฟน์ เดอะ เรียล ยู (Managing Director & Co-Founder of STAGE Find The Real U) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว Golden Marathon Tours Thailand โกลเดน มาราธอน ทัวร์ ไทยแลนด์ หรือ GMT Thailand จีเอ็มที ไทยแลนด์ ที่เป็นโครงการ Sport Tourism สปอร์ต ทัวริซึ่ม สู่การแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลก ฉลองครบรอบ 5 ปี ร่วมด้วย สุกานดา พิชากรเอกสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์ สเตจ ไฟน์ เดอะ เรียล ยู (Brand Director of STAGE Find The Real U), รศ.ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ ประธานบริหาร บริษัท ไทยดอทรัน จำกัด (Thai Run ไทรัน) และ (Banana Run บานานารัน) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 STAGE Find The Real U (สเตจ ไฟน์ เดอะ เรียล ยู)
โครงการนี้ มี โค้ชมืออาชีพระดับทีมชาติ และนักกีฬาแถวหน้าของประเทศไทยที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคนิคการฝึกซ้อม รวมถึงส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่นักวิ่ง ได้แก่ อาจารย์เอกวิทย์ แสวงผล ผู้ฝึกสอนนักกรีฑาทีมชาติไทย และวิทยากรอาวุโสสหพันธ์กรีฑาโลก, ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญวิ่งมาราธอนประวัติศาสตร์คนแรกของไทยในกีฬาซีเกมส์, โค้ชช้าง ทนงศักดิ์ หงษ์เจริญศรี อดีตนักไตรกีฬา กัปตันทีม Hyper Endurance (ไฮเปอร์ เอ็นดูรานซ์), โค้ชเดี่ยว ร.ต.อ. ปฏิการ เพชรศรีชา อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย, โค้ชโบ๊ต ศศิทัต กุลทรัพย์ตระกูล โค้ชนักกีฬาว่ายน้ำ และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร STAGE Swim Academy (สเตจ สวิม อะคาเดมี), โค้ชโทลมาฮอค เรืองยศ มหาวรมากร นักวิ่ง Ultra Marathon (อัลตร้า มาราธอน) ทีมชาติไทยที่ถือครองสถิติ 100 กม. Road Race (โรด เรซ) ที่เร็วที่สุดในประเทศไทย, โปรจิม สุรเดช พัฒนเกียรติชัย นักกีฬา IRONMAN (ไอรอนแมน) และโค้ชมอส บัณฑิต ช่วงไชย ผู้ฝึกสอนกรีฑา CECS Level II (สหพันธ์กรีฑาโลก) และอดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอน STAGE Run Club (สเตจ รัน คลับ)
สำหรับโค้ชระดับแนวหน้า จะช่วยเหลือในเรื่องความเป็นมืออาชีพ และการเตรียมความพร้อมให้แก่นักกีฬาอย่างเป็นระบบ ผ่านการออกแบบตารางฝึกซ้อมเฉพาะเจาะจงรายบุคคล ประเมินสุขภาพแบบองค์รวมด้วยโปรแกรม Physical Assessment (ฟิสิคอล แอสเซสเมนต์) เพื่อให้ได้ตารางการฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของนักกีฬาทุกคน ป้องกันความเสี่ยงเกิดอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมอย่างผิดวิธี พร้อมพาทุกคนพิชิตสนามการแข่งขันอย่างมั่นใจ
สุทัศน์ วงศ์สุขศิริ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง สเตจ ไฟน์ เดอะ เรียล ยู (Managing Director & Co-Founder of STAGE Find The Real U) กล่าวว่า โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในระดับนานาชาติ สู่การวิ่งมาราธอนระดับโลก และ การแข่งขันระดับโลกรายการต่างๆ ด้วยการร่วมมือกับ 2 พันธมิตรรายใหญ่ ได้แก่ ไทยรัน (Thai Run) และบานานารัน (Banana Run)
ด้าน สุกานดา พิชากรเอกสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์ สเตจ ไฟน์ เดอะ เรียล ยู (Brand Director of STAGE Find The Real U) เปิดเผยว่า โครงการนี้ จะเป็นการสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างครบวงจร เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่นักกีฬาในรายการแข่งขันที่นักกีฬาทั่วโลกใฝ่ฝัน อาทิ World Marathon Majors เวิลด์ มาราธอน เมเจอร์, IRONMAN (ไอรอนแมน) , Bike Trip (ไบค์ทริป) พร้อมการันตีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน รวมถึงมีการอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน ที่มีการผนึกกำลังกับ 2 พันธมิตรรายใหญ่ ได้แก่ ไทยรัน (Thai Run) และบานานารัน (Banana Run)