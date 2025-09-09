“ลากูน่า ภูเก็ต” สู่ความท้าทายครั้งใหม่ คาดนักกีฬาพันคนร่วม “ไตรกีฬา ครั้งที่ 31”

ศึกแห่งตำนานกลับมาอีกครั้ง! “ลากูน่า ภูเก็ต” (Laguna Phuket) อาณาจักรแห่งการพักผ่อนและไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรบนเกาะภูเก็ต ประกาศจัดการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31 ประจำปี 2568 (Laguna Phuket Triathlon 2025)ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2568 ณ ลากูน่า โกรฟ พร้อมต้อนรับนักไตรกีฬาจากทั่วโลกสู่สนามแข่งขันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ตำนานแห่งการแข่งขัน” ตั้งเป้าดึงดูดนักกีฬากว่า 1,000 คน และผู้ชม 3,000 คนจากทั่วโลก พร้อมสร้างความคึกคักให้กับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้
การจัดการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31 ในปีนี้ นับเป็นการตอกย้ำบทบาทของภูเก็ตในฐานะ Active Lifestyle Destination ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เกาะท่องเที่ยวพักผ่อน แต่ยังเป็นเมืองสุขภาพและกีฬาแบบครบวงจร นอกจากนั้น ยังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ส่งเสริมภาพลักษณ์ในเวทีโลก และแสดงศักยภาพการจัดงานที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งยังเน้นความยั่งยืนและความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศมากมาย อาทิ จังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งนี้ ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา เป็นงานไตรกีฬาระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมและจัดต่อเนื่องยาวนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชื่อเสียงโด่งดังด้วยเส้นทางแข่งขันที่ไม่เหมือนใคร ทั้งความงดงามตามธรรมชาติของภูเก็ต สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทันสมัย และมาตรฐานการจัดการและความปลอดภัย
การแข่งขันปีนี้ยังคงความท้าทายในทุกมิติ ประกอบด้วยหลากหลายประเภท ทั้งไตรกีฬามืออาชีพหรือ Pro/Elite ประเภทเดี่ยว ประเภททีมผลัด ระยะสปรินท์ และทวิกีฬา โดยมีความพิเศษคือการเพิ่มรุ่นอายุในประเภท Sprint เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกวัยได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันที่ท้าทายและครอบคลุมยิ่งขึ้น เส้นทางการแข่งขันยังคงสะท้อนเอกลักษณ์ของภูเก็ตอย่างแท้จริง เริ่มจากการว่ายน้ำระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ในทะเลอันดามันและทะเลสาบภายใน ลากูน่า ภูเก็ต ก่อนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานระยะทาง 50 กิโลเมตร ที่พาผู้เข้าแข่งขันปั่นผ่านทิวทัศน์งดงามทั้งเส้นทางชายฝั่ง เนินเขา และหมู่บ้านพื้นเมือง ปิดท้ายด้วยการวิ่งระยะทาง 12 กิโลเมตร รอบพื้นที่ ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นควบคู่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน Sprint Triathlon ที่ประกอบด้วยว่ายน้ำ 0.5 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร และวิ่ง 6 กิโลเมตร รวมถึง Duathlon ที่มีระยะวิ่ง 4 กิโลเมตร ปั่นจักรยาน 50 กิโลเมตร และวิ่งต่ออีก 12 กิโลเมตร โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่ามากถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการแข่งขันไตรกีฬาสุดมันส์ครั้งนี้
พอล วิลสัน (Paul Wilson) กรรมการผู้จัดการ ลากูน่า ภูเก็ต กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ ลากูน่า ภูเก็ต รีสอร์ตครบวงจรแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยังคงเป็นบ้านของการแข่งขัน Laguna Phuket Triathlon กว่า 31 ปี ที่นี่คือสถานที่ที่นักกีฬาและครอบครัวสามารถสัมผัสได้ทั้งความสะดวกสบาย สุขภาพ และการผ่อนคลายควบคู่ไปกับการแข่งขันระดับโลก เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับกับเทรนด์การท่องเที่ยวปัจจุบัน ที่ผู้เดินทางไม่ได้มองหาเพียงแค่การพักผ่อน แต่ยังต้องการสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และกิจกรรมใหม่ที่น่าตื่นเต้น และเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับงานในทุก ๆ ปี เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของทั้งนักไตรกีฬาจากทั่วโลก และนักท่องเที่ยวสายสุขภาพที่เลือกภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทาง”
สำหรับปีนี้ยังมีนักไตรกีฬาระดับโลกจำนวนมากที่เตรียมเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้งานปีนี้เต็มไปด้วยสีสันและสะท้อนมาตรฐานระดับสากลที่ดึงดูดนักไตรกีฬาระดับโลก ประกอบด้วย โปรชาย 6 คน ที่เคยร่วมศึก ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา มาแล้ว และจะกลับมาชิงชัยในปีนี้อีกครั้ง ได้แก่ Antony Costes นักไตรกีฬาขื่อดังชาวฝรั่งเศส, Joel Wooldridge นักไตรกีฬามืออาชีพจากออสเตรเลีย, Rostyslav Pevtsov นักไตรกีฬาโอลิมปิกชาวยูเครน, และ Guy Crawford นักไตรกีฬานิวซีแลนด์ ร่วมด้วยโปรไตรกีฬาหน้าใหม่อย่าง Casimir Moine จากประเทศฝรั่งเศส และ James Thorp โปรไตรกีฬาชาวออสเตรเลีย ยังมี โปรหญิง 4 คน ได้แก่ Kate Bevilaqua จากออสเตรเลีย, Kseniia Levkovska นักไตรกีฬาชาวยูเครน, และ Alanis Siffert จากสวิสเซอร์แลนด์ ทั้ง 3 นักไตรกีฬาหญิงที่เคยร่วมแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา มาแล้ว ร่วมด้วย Dominika Jamnicky นักไตรกีฬาชาวแคนาดา ที่จะมาร่วมระเบิดความมันส์เป็นปีแรก
ในขณะที่นักกีฬาอีลิทชาวไทย นายกฤตพงศณ์ ชวาลดิฐ สุดแกร่งที่เคยผ่านสนาม IRONMAN หรือไตรกีฬาระยะไกล 4 รายการติดต่อกันในสวีเดน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ รวมทั้งยังเคยร่วมแข่งขันไตรกีฬาลากูน่า ภูเก็ต จะเตรียมกลับมาลงสนามอีกครั้งในปีนี้เช่นกัน โดยได้เล่าถึงความรู้สึกว่า “ทุกครั้งที่ได้กลับมาลงแข่งที่ภูเก็ต ผมรู้สึกตื่นเต้นเสมอ เพราะสนามนี้ไม่ใช่แค่ท้าทาย แต่ยังเต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน แต่ยังเป็นจุดหมายที่ครบทั้งไลฟ์สไตล์ สุขภาพ การฝึกฝน ความแข็งแกร่ง และการแบ่งปันกำลังใจจากนักกีฬาทั่วโลก เพราะที่นี่คือเวทีที่รวมเอามิตรภาพและพลังใจไว้อย่างแท้จริง”
อีกหนึ่ง ไฮไลท์สำคัญของการแข่งขัน ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ในปีนี้ คือกิจกรรม Open Water Swim presented by TriHub การแข่งขันว่ายน้ำในทะเลเปิดที่จัดขึ้นเป็นปีที่สอง ท่ามกลางบรรยากาศสวยงามของหาดลากูน่า ภูเก็ต ที่เปิดโอกาสให้นักว่ายน้ำทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นได้ท้าทายตัวเองในเส้นทางว่ายน้ำระยะต่าง ๆ ก่อนการแข่งขันจริง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ก่อนการแข่งจริงหนึ่งวัน
ศศิทัต กุลทรัพย์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ ไตรฮับ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31 ปีนี้เราได้นำเสนออีกหนึ่งการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย สิ่งที่น่าภูมิใจคือ Open Water Swim ในปีนี้มีนักกีฬามาร่วมแข่งขันมากขึ้น ผู้เข้าร่วมหลายท่านเลือกลงสนามเพื่ออุ่นเครื่องก่อนวันแข่งขันจริง ขณะเดียวกันก็มีนักกีฬาหน้าใหม่จำนวนมากที่มาลงเฉพาะรายการ Open Water Swim เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งในทะเลเปิดเป็นครั้งแรก
ความพิเศษของการแข่งขันครั้งนี้คือการออกแบบให้เป็นสนามที่เข้าถึงง่าย ครอบคลุม และปลอดภัยสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬามืออาชีพหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นก้าวเข้าสู่โลกของไตรกีฬา เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุม ทั้งทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำผู้เชี่ยวชาญ ระบบดูแลในทุกระยะ และเส้นทางที่ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งภูเก็ตเองก็เป็นหนึ่งในสนามฝึกซ้อมกลางแจ้งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ด้วยทะเลที่ใสสะอาด สภาพแวดล้อมเหมาะสม และบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขัน แต่คือการสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันประสบการณ์ และเป็นอีกก้าวสำคัญของการเติบโตในชุมชนไตรกีฬาของไทยและภูมิภาคนี้”
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เหล่านักไตรกีฬาและผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกดื่มด่ำการพักผ่อนอันหรูหรา ภายในโรงแรมและรีสอร์ตซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่แข่งขัน มีบริการรถรับส่งและเรือรับส่งฟรีไปยังสนามแข่งขัน พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ สำหรับห้องพักที่ Angsana Laguna Phuket, Banyan Tree Phuket, Cassia Phuket, Dusit Thani Laguna Phuket, HOMM Suites Laguna และ SAii Laguna Phuket โดยจองด้วยรหัส LPT2025 ได้ที่ Accommodation - Laguna Phuket Triathlon