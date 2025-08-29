“นิกกี้ ณฉัตร” เข้ารายงานตัวปมรถหรู กับความลับที่ไม่มีใครรู้ บุก สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง

เรียกได้ว่าเป็นกระแสชั่วข้ามคืน เมื่อหนุ่ม นิกกี้-ณฉัตร จันทพันธ์ อวดรูปคู่กับรถหรูราคา 26 ล้านบาท จนทำให้สังคมสงสัยถึงที่มาของรถ งานนี้หนุ่มนิกกี้ไม่รอช้า รีบเดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. ทันที แถมเอาสาระดีๆมาฝากแฟนๆ ผ่านช่องยูทูป “Nickynachat” ของตัวเองอีกด้วย
ซึ่งหลังจากได้พบเจ้าหน้าที่คดียึดทรัพย์คดียาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. และได้พูดคุยเปิดภารกิจระดับชาติ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง ในการตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น รถยนต์ ทอง เครื่องเพชร นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม เป็นต้น พร้อมกระบวนการการเข้ายึดทรัพย์ หรือแม้แต่ทรัพย์สินแต่ละอย่างที่ยึดมาได้มีอะไรบ้าง และเป็นคำถามที่ว่าทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกนำไปทำอะไรต่อ ใครอยากรู้ว่ามีกระบวนการจัดการอย่างไร หรือ ต้องการแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน 1386 ติดตามเพิ่มเติมที่ช่อง YouTube : “Nickynachat” หรือ คลิกลิงก์