xs
xsm
sm
md
lg

“นิกกี้ ณฉัตร” เข้ารายงานตัวปมรถหรู กับความลับที่ไม่มีใครรู้ บุก สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกได้ว่าเป็นกระแสชั่วข้ามคืน เมื่อหนุ่ม นิกกี้-ณฉัตร จันทพันธ์ อวดรูปคู่กับรถหรูราคา 26 ล้านบาท จนทำให้สังคมสงสัยถึงที่มาของรถ งานนี้หนุ่มนิกกี้ไม่รอช้า รีบเดินทางไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. ทันที แถมเอาสาระดีๆมาฝากแฟนๆ ผ่านช่องยูทูป “Nickynachat” ของตัวเองอีกด้วย

ซึ่งหลังจากได้พบเจ้าหน้าที่คดียึดทรัพย์คดียาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. และได้พูดคุยเปิดภารกิจระดับชาติ ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง ในการตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น รถยนต์ ทอง เครื่องเพชร นาฬิกา กระเป๋าแบรนด์เนม เป็นต้น พร้อมกระบวนการการเข้ายึดทรัพย์ หรือแม้แต่ทรัพย์สินแต่ละอย่างที่ยึดมาได้มีอะไรบ้าง และเป็นคำถามที่ว่าทรัพย์สินเหล่านี้จะถูกนำไปทำอะไรต่อ ใครอยากรู้ว่ามีกระบวนการจัดการอย่างไร หรือ ต้องการแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ สายด่วน 1386 ติดตามเพิ่มเติมที่ช่อง YouTube : “Nickynachat” หรือ คลิกลิงก์









“นิกกี้ ณฉัตร” เข้ารายงานตัวปมรถหรู กับความลับที่ไม่มีใครรู้ บุก สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง
“นิกกี้ ณฉัตร” เข้ารายงานตัวปมรถหรู กับความลับที่ไม่มีใครรู้ บุก สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง
“นิกกี้ ณฉัตร” เข้ารายงานตัวปมรถหรู กับความลับที่ไม่มีใครรู้ บุก สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง
“นิกกี้ ณฉัตร” เข้ารายงานตัวปมรถหรู กับความลับที่ไม่มีใครรู้ บุก สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง
“นิกกี้ ณฉัตร” เข้ารายงานตัวปมรถหรู กับความลับที่ไม่มีใครรู้ บุก สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น