เทย์เลอร์ รีด และ จอร์เจีย เทย์เลอร์-บราวน์ ระเบิดฟอร์มแกร่ง ผงาดแชมป์ “ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31” ด้านทัพนักกีฬาไทยโชว์ผลงานเยี่ยม

การแข่งขันไตรกีฬาระดับตำนานแห่งเอเชีย "ลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31" (Laguna Phuket Triathlon 2025) ปิดฉากลงอย่างงดงามและสมศักดิ์ศรีในวันนี้ (23 พ.ย.) ณ ลากูน่า โกรฟ ท่ามกลางบรรยากาศสุดเร้าใจของทัพนักไตรกีฬากว่า 1,000 คนจากทั่วโลก ที่มาร่วมพิสูจน์ความแกร่งบนเส้นทางท้าทาย "Race the Legend" โดยปีนี้การขับเคี่ยวแย่งชิงบัลลังก์เป็นไปอย่างดุเดือดสมการรอคอย
สัญญาณปล่อยตัวดังขึ้นเมื่อเวลา 06:30 น. ณ หาดบางเทา เหล่านักไตรกีฬาชั้นนำระดับโลก (Elite/Pros) ที่ได้รับการจับตามอง ต่างระเบิดความเร็วฝ่าเกลียวคลื่นทะเลอันดามันและทะเลสาบ (1.8 กม.) ต่อด้วยการปั่นจักรยานพิชิตเนินเขา 50 กม. และวิ่ง 12 กม. ท่ามกลางกองเชียร์กว่า 3,000 คน
สรุปผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย (Men’s Elite)
การชิงชัยในกลุ่มโปรชายเข้มข้นถึงขีดสุด โดยเป็นการขับเคี่ยวกันของเหล่าตัวเต็งนักไตรกีฬาจากนานาชาติ ผลปรากฏว่า เทย์เลอร์ รีด (Tayler Reid) จากนิวซีแลนด์ ที่ร่วมกันแข่งขันเป็นปีที่สอง เร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จ และทุบสถิติเดิมที่เคยทำไว้ด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 12 นาที 39 วินาที ตามมาด้วยอันดับ 2 จอช เฟอร์ริส (Josh Ferris) จากออสเตรเลีย เวลา 2 ชั่วโมง 12 นาที 53 วินาที ซึ่งทั้งสองได้ผลัดกันนำหน้ากันตลอดการแข่งขัน ก่อนจะเข้าเส้นชัยเฉียดฉิวกันเพียงเสี้ยววินาที ซึ่งเป็นภาพที่เห็นได้ยากในการแข่งขันไตรกีฬา และอันดับ 3 เป็นของ รอสตีสลาฟ เพพท์ซอฟ”(Rostyslav Pevtsov) จากยูเครน ทำเวลาไว้ 2 ชั่วโมง 19 นาที 7 วินาที
สรุปผลการแข่งขันประเภทบุคคลหญิง (Women’s Elite)
ด้านฝ่ายหญิง ดีกรีความเดือดไม่แพ้กัน เมื่อ จอร์เจีย เทย์เลอร์-บราวน์ (Georgia Taylor Brown) จากสหราชอาณาจักร โชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 2 ชั่วโมง 27 นาที 57 วินาที คว้าแชมป์ประเภทหญิงไปครอง ส่วนอันดับ 2 ตกเป็นของ นิโคล แวน เดอร์ เคย์ ตจ (Nicole van der Kaay) จากนิวซีแลนด์ ทำเวลาไว้ 2 ชั่วโมง 35 นาที 26 วินาที และอันดับ 3 จัสติน เกร์ราร์ (Justine Guérard) ประเทศฝรั่งเศศ ด้วยเวลาจบการแข่งขัน 2 ชั่วโมง 38 นาที 45 วินาที
ขณะที่แชมป์นักไตรกีฬาไทย ด้านความภาคภูมิใจของไทย "จเร เจียรนัย" ยังคงรักษามาตรฐานยอดเยี่ยม เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกของนักกีฬาไทย ทำเวลาไป 2 ชั่วโมง 47 นาที 55 วินาทีประกาศศักดาเจ้าถิ่นได้อย่างน่าประทับใจ
นอกจากนี้ ในปีนี้ยังมีการจัดการดวลอุ่นเครื่อง Open Water Swim โดยความมันส์ได้เริ่มขึ้นล่วงหน้าแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 พ.ย. กับรายการ “Open Water Swim presented by TriHub” ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งผลปรากฏว่า โรดิน่า ลิอุดมิลา (Rodina Liudmila) ทำเวลา 52 นาที 55 วินาที อเล็กซานเดอร์ ทาราสกิน (Alexander Taraskin) ทำเวลาได้ 1 ชั่วโมง 23 นาที 46 วินาที คือผู้ชนะเลิศประเภทหญิงและชายตามลำดับ ถือเป็นการอุ่นเครื่องที่ยอดเยี่ยมก่อนเข้าสู่เมนอีเวนต์
คุณพอล วิลสัน (Paul Wilson) กรรมการผู้จัดการ ลากูน่า ภูเก็ต กล่าวสรุปว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและขอบคุณนักกีฬากว่าพันชีวิตที่ร่วมสร้างตำนานในครั้งที่ 31 นี้ ความสำเร็จวันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า ลากูน่า ภูเก็ต กำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่เหนือกว่าการเป็นเพียง ‘บ้านของไตรกีฬา’ โดยเรามุ่งสู่การเป็น ‘Sports Destination ที่ครบวงจรที่สุดในเอเชีย’ พร้อมรองรับการแข่งขันระดับโลกที่หลากหลาย ทั้งวอลเลย์บอลชายหาด มัลติสปอร์ต และแคมป์ฝึกซ้อมนักกีฬาอาชีพอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ในปี 2026 จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญด้วยการเปิดตัวห้องพักใหม่กว่า 2,000 ห้อง เพื่อยกระดับสู่ศูนย์กลาง Sports Hospitality ขนาดใหญ่ที่พร้อมต้อนรับทัพนักกีฬาและแฟนกีฬาทั่วโลก โดยเราตั้งใจผสานกีฬาเข้ากับธรรมชาติและการพักผ่อน เพื่อตอบโจทย์เทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness) และความยั่งยืนอย่างแท้จริงครับ”
ทั้งนี้ การแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา ครั้งที่ 31 ประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยความร่วมมือของ จังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
