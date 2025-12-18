ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง “พระราชินี” ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

วันนี้ 18 ธันวาคม เวลา 10.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภทเรือคีลโบ๊ท “เอส เอส แอล 47 (SSL 47) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ บริเวณโอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ พัทยา (Ocean Marina Yacht Club Pattaya) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และทรงส่งเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับเรือใบ “เอส เอส แอล 47 ” (SSL 47) เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่การแข่งขัน จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง