xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง “พระราชินี” ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ 18 ธันวาคม เวลา 10.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภทเรือคีลโบ๊ท “เอส เอส แอล 47 (SSL 47) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ บริเวณโอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ พัทยา (Ocean Marina Yacht Club Pattaya) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และทรงส่งเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับเรือใบ “เอส เอส แอล 47 ” (SSL 47) เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพื้นที่การแข่งขัน จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา แล้วเสด็จเข้าห้องประทับรับรอง


























ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง “พระราชินี” ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง “พระราชินี” ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง “พระราชินี” ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง “พระราชินี” ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ในหลวง เสด็จฯ ไปส่ง “พระราชินี” ทรงแข่งเรือใบรอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
+9
กำลังโหลดความคิดเห็น