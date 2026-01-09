“กุลวุฒิ” เขี้ยวจัด แซงดับ “ลานิเยร์” เข้าตัดเชือกแบดมินตัน มาเลเซีย โอเพ่น 2026

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก เขี้ยวลากดิน พลิกสถานการณ์จากที่พ่ายเกมแรก กลับมาแซงเอาชนะ อเล็กซ์ ลานิเยร์ มือ 16 ของโลก จากฝรั่งเศส 2-1 เกม ทำให้กลายเป็นนักตบไทยเพียงคนเดียว ที่กรุยทางเข้าสู่รอบตัดเชือก แบดมินตัน มาเลเซีย โอเพ่น รายการ เวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ที่มาเลเซีย
การแข่งขันแบดมินตัน เปโตรนาส มาเลเซีย โอเพ่น 2026 รายการเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ที่มาเลเซีย เมื่อ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ มือ 2 ของโลก ลงสนามพบกับ อเล็กซ์ ลาร์นิเยร์ มือ 16 ของโลก จากฝรั่งเศส ตามสถิติคู่นี้เคยเจอกันมา 4 ครั้ง ผลัดกันแพ้และชนะฝ่ายละ 2 ครั้ง
เปิดฉากเกมแรก “วิว” ที่ถูกเกมบุกของหนุ่มฝรั่งเศสที่ดุดัน กดดันจนตีเสียและออกลูกได้ยากสุดท้าย พ่ายก่อน 15-21 แต่เกมสอง เป็น กุลวุฒิ ที่คุมจังหวะการเล่นของเกมเอาไว้ได้หมด ตบเอาชนะคืน 21-10 ดวลกับต่อเกมสาม เป็น “วิว” ที่เล่นได้ละเอียดและเฉียบขาดกว่าชัดเจน ทำให้ตบเอาชนะได้อีก 21- 13 ทำให้ชนะ 2-1 เกม 15-21, 21-10 และ 21-13 ใช้เวลาแข่งขัน 1 ชั่วโมง 21 นาที
กุลวุฒิ กลายเป็นนักตบลูกขนไก่หนึ่งเดียวของไทย ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โดยเจ้าตัวจะเข้าไปพบกับ โจนาธาน คริสตี้ มือ 4 ของโลก จากอินโดนีเซีย ที่เอาชนะ โคได นาราโอกะ มือ 9 ของโลก จากญี่ปุ่น ในรอบ 8 คนสุดท้าย มา 2-0 เกม
ด้านผลประเภทคู่ผสม "บาส" เดชาพล พัววรานุเคราะห์ กับ "เฟม" ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 3 ของโลก พ่าย แจสเปอร์ ทอฟส์ และ อเมลี มาเกลุนด์ คู่มือ 11 ของโลก จากเดนมาร์ก 1-2 เกม 12-21, 21-8, 19-19 ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ
ส่วนผลประเภทหญิงเดี่ยว "เมย์" รัชนก อินทนนท์ มือ 7 ของโลก พ่าย เฉิน ยู่เฟย มือ 4 ของโลก จากจีน 0-2 เกม 13-21 และ 14-21 ตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดาย