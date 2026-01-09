นายกสมาคมเอ็กซ์ตรีมฯ ปลื้มเห็นนักกีฬาเลือดใหม่ วางแผนสานต่อความสำเร็จในซีเกมส์ ปูทางสู่เอเชียนเกมส์-โอลิมปิก

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย พานักกีฬาไม่ว่าจะเป็นวอเตอร์สกี, เวคบอร์ด, เวคเซิร์ฟ, เคเบิ้ลเวคบอร์ด และสเก็ตบอร์ด เข้าพบ ภูริต ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมฯ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ และฉลองความสำเร็จหลังคว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงินและ 5 เหรียญทองแดง ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พร้อมวางแผนส่งนักกีฬาแข่งขันต่างประเทศเพื่อเป้าหมายเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่น และโอลิมปิกเกมส์ ที่แอลเอในปี 2028
ภูริต ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ขอชื่นชมกับผลงานของนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมของไทย และน่ายินดี กับการได้เห็นนักกีฬาสายเลือดใหม่ โดยเฉพาะด้านสเก็ตบอร์ดที่สร้างผลงานโดดเด่น อาทิ "มินิ" จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ วัย 10 ขวบ ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยอายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทอง รวมถึง "ฟิราส" คิริน เพชรคีรี วัย 11 ปีที่สอบผ่านคว้าเหรียญเงินในสเกตบอร์ด ประเภทสตรีท รวมถึง “เอสที" วารีรยา สุขเกษม ที่คว้าเหรียญทองแดง ขณะเดียวกัน ก็มี "ไมร่า" จันทร์ธารา บราวน์ วัย 9 ขวบ ซึ่งเป็นนักกีฬาอายุน้อยสุดที่ลงแข่งซีเกมส์ครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งกำลังสำคัญต่างๆเหล่านี้ จะเป็นอนาคตของเอ็กซ์ตรีมไทยสู่เอเชียนเกมส์ในปีนี้ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องโอลิมปิกเกมส์ที่แอลเอในปี 2028”
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ คว้าไปทั้งสิ้น 4 เหรียญทอง จาก เวคบอร์ด ประเภททีม, เวคเซิร์ฟ ประเภททีม, เคเบิลเวคบอร์ด ประเภททีม และ สเก็ตบอร์ด ประเภทสตรีท หญิง ขณะเดียวกันยังได้ 2 เหรียญเงิน จาก สเก็ตบอร์ด ประเภทสตรีท ชาย และ สเก็ตบอร์ด ประเภทพาร์ค ชาย
พร้อมด้วย 5 เหรียญทองแดง จาก สกีสลาลอม ประเภททีม, สเก็ตบอร์ด ประเภทสตรีท ชาย, สเก็ตบอร์ด ประเภทสตรีท หญิง, สเก็ตบอร์ด ประเภทพาร์ค หญิง และ สเก็ตบอร์ด ประเภทพาร์ค ชาย